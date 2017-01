Todtmoos Wehratalklinik: Wanderkarte lädt zum Erkunden der Region ein

Bürgermeisterin Janette Fuchs und Tourismuschef Dietmar Haß haben im Foyer der Wehratalklinik eine Wanderkarte enthüllt. Darauf sind sechs Wanderwege in der Region zu sehen.

Seit Dienstag wird in der Wehratalklinik die, wie es deren kaufmännischer Leiter, Matthias Lebert, formulierte, Kernkompetenz des Schwarzwaldes präsentiert. Bürgermeisterin Janette Fuchs und Dietmar Haß, Leiter der Tourist-Information, enthüllten in Anwesenheit zahlreicher Gemeinderäte eine an zentraler Stelle des Foyers der Klinik angebrachte Wanderkarte.

Auf der Karte sind sechs Wanderwege, Sommer- und Winterwanderwege, detailliert beschrieben und bebildert. Aber nicht nur Todtmoos, sondern auch die Region ist dargestellt. Man habe den Ausschnitt so gewählt, dass Lust gemacht werde, wiederzukommen und die Region kennenzulernen, sagte Haß.

Als wunderbare Gegend, um zu guter Gesundheit zu kommen, bezeichnete Lebert die Region. Wer als Patient positive gesundheitliche Erfahrungen gemacht habe, komme auch gerne privat wieder nach Todtmoos zurück, fuhr er fort. Sein Dank galt der Gemeinde und der Tourist-Information für die – nicht nur finanzielle – Unterstützung bei der Erstellung der Wanderkarte und die auch darüber hinausgehende gute Zusammenarbeit zum Wohl der Rehabilitanden.