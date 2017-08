Todtmoos Vorreiter bei erneuerbaren Energien

Unser Wasser: In der ehemaligen Höfle-Säge bei Todt-moos wird seit 1994 Strom aus Wasserkraft erzeugt

Schon lange bevor die Diskussion über erneuerbare Energien zum weltumspannenden Thema in der Klimapolitik wurde, gab es im Schwarzwald Individualisten, die die Zeichen der Zeit erkannten und sich um die Erzeugung klimaneutraler Energie bemühten. Zu ihnen gehört Ernst Maier aus Todtmoos-Rütte.

Maier betreibt seit 1994 eine Wasserkraftanlage in der ehemaligen Höfle-Säge direkt an der Landstraße nach Freiburg. Die restaurierte Turbine wird vom Wasser des Wegner- bzw. Sägebaches gespeist. Oberhalb der wildromantischen Rabenschlucht dient der idyllisch gelegene Sägeweiher als Wasserspeicher. Er fasst 600 Kubikmeter. Der Wasserspeicher dient auch als Brandweiher für die Ortsteile Strick, Höfle und Hintertodtmoos.

Das Kleinkraftwerk erzeugt im Durchschnitt 120 000 Kilowattstunden Strom pro Jahr; dies entspricht in etwa dem Verbrauch von 40 bis 50 Haushalten. Seit Inbetriebnahme der Anlage wurden über zwei Millionen Kilowattstunden Strom produziert. 20 Prozent davon werden im Gebäude selbst genutzt. Ernst Maiers Sohn Jürgen ist gelernter Schreiner und nutzt den Strom aus Wasserkraft im Obergeschoss für seine eigene Möbelwerkstatt. 80 Prozent der klimaneutralen Energie werden in das allgemeine Stromnetz eingespeist.

Ernst Maier sieht in der dezentralen Wasserkraft einen wichtigen Faktor für erneuerbare Energie ohne Schadstoffe: „Wasserkraft ist die effizienteste erneuerbare Energie“, so Maier und betont auch die Verbesserung der Gewässer-ökologie, die mit einem Gutachten belegt wurde. Im begradigten unteren Abschnitt des Sägebaches tummeln sich zahlreiche Bachforellen und Groppen. Auch Kleinstlebewesen als Fischnährtiere fühlen sich hier wohl: „Die Natur hat sich angepasst“, so Maier zufrieden. Die Geschichte der Stromerzeugung durch Wasserkraft in Todtmoos geht jedoch noch sehr viel weiter zurück.

Die Höflesäge wurde 1913 als Säge- und Elektrizitätswerk erbaut. Der geniale Tüftler Serafin Gehri aus Schwarzenbach konstruierte die große Turbine, welche Energie zum Sägen von Baumstämmen lieferte und bis heute Tag für Tag zuverlässig ihren Dienst verrichtet. Den Impuls, sich mit der Wasserkraft zu beschäftigen, erhielt Ernst Maier von seinem Großvater. Dieser hatte in Rütte bereits ein Kleinkraftwerk errichtet, mit dem er Strom für seine Drechslerei erzeugte. Ernst Maier sieht in der Wasserkraft eine beständige Energiequelle. Im Gegensatz zur Nutzung der Windenergie sei Wasser immer vorhanden und sorge für eine kontinuierliche Produktion von Strom. Insgesamt gibt es nach Aussage von Ernst Maier derzeit in Todt-moos sieben kleine Wasserkraftanlagen, die insgesamt rund 900 000 Kilowattstunden Strom im Jahr liefern. Um auch den Ferien- und Kurgästen die Bemühungen der Gemeinde und Privatpersonen zur Gewinnung klimaneutraler Energie näher zu bringen, wurde schon vor einigen Jahren der Todtmooser Energiepfad angelegt. Auf diesem Rundgang erfahren die Besucher allerlei Wissenswertes rund um das Thema erneuerbare Energien.

Höflesäge

Erbaut wurde das Gebäude als Säge- und Elektrizitätswerk im Jahr 1913 von J.G. Zimmermann und F. Maier aus Hintertodtmoos. Ausschlaggebend für den Standort im Ortsteil Höfle war die enorme Fallhöhe von 42 Metern des Sägebaches durch die Rabenschlucht, die eine optimale Nutzung der Wasserkraft gewährleistete. Die beiden Peltonturbinen waren damals mechanisch und elektrisch für die Energieerzeugung zuständig. Im Jahr 1992 wurden aus erbrechtlichen Gründen die Wasserrechte an die Familie Maier verkauft.