Todtmoos Verbandsjugendorchester Hochrhein und die isländische Musikschule Akureyr geben ein Konzert mit Musicalklängen und Klassik

Das Verbandsjugendorchester Hochrhein empfängt isländische Gäste von der Musikschule Akureyr und gibt mit ihnen ein Konzert in der Todtmooser Wehratalhalle.

Das Verbandsjugendorchester Hochrhein hatte im vergangenen Jahr eine Tournee durch Island absolviert, in dessen zweiter Hälfte die Musikschule Akureyri die jungen Musiker maßgeblich unterstützt hatte. Anlässlich eines Gegenbesuchs gaben die Schüler dieser Musikschule mit Unterstützung einiger Mitglieder des Verbandsjugendorchesters nun am Sonntag ein umjubeltes Konzert in der Wehratalhalle in Todtmoos.

Den Auftakt machte das rund 15-köpfige Jugendorchester der isländischen Musikschule unter der Leitung von Schulleiterin Ella Vala Ármannsdóttir. Beherzt und selbstbewusst spielten die jungen Musiker Stücke wie "Circle of Life" aus dem Musical "König der Löwen", isländische Popsongs oder auch ein Lied von Justin Bieber, der die Schule einmal besucht hat. Dabei bewiesen sie Sicherheit, Unabhängigkeit der Stimmführung und hohe Musikalität, sodass die Zuhörer an keiner Stelle den Eindruck hatten, von einem Anfängerensemble unterhalten zu werden, sondern im Gegenteil gleich zu Beginn begeistert im Rhythmus mit klatschten.

Aus der ursprünglichen Idee eines Doppelkonzerts war aufgrund der Urlaubsabwesenheit vieler deutscher Orchestermitglieder ein in nur eineinhalb Tagen vorbereitetes gemeinsames Konzert geworden, wie der Dirigent des Verbandsjugendorchesters (VJO), Julian Gibbons, erläuterte. Unter die mehr als 30 Gäste des Blasorchesters aus Island mischten sich knapp 20 Mitglieder des VJO, darunter auch Gibbons selbst.

Unter der Leitung des aus Estland stammenden Dirigenten der Musikschule Akureyri, Gert-Ott Kuldpärg, interpretierte das stattliche Orchester mit sonorem Klang gleich eine ganze Reihe von Werken, angefangen mit einem weihevoll vorgetragenen Teil aus Händels "Feuerwerksmusik", gefolgt von einem eher lyrischen Stück von Edward Grieg. Präzision und die Gabe zupackender, wie mit geheimnisvollen Klängen Spannung aufbauender Dynamik, bewies das Ensemble bei Dukas' Zauberlehrling, und die an diesem Abend nicht auftretende Bigband der Musikschule großartig ersetzend spielte das Orchester die Höhepunkte aus Leonard Bernsteins Musical "West Side Story".

Der Beifall in der gut gefüllten Wehratalhalle wurde von Stück zu Stück enthusiastischer. Das Orchester intonierte ein ausgedehntes, variantenreiches Werk von Jan van der Roost. Julian Gibbons hatte seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dass das nicht der letzte gemeinsame Auftritt gewesen sein wird. Stattdessen sollt der Kontakt auch zukünftig aufrecht erhalten bleiben. Nach dieser Bekanntmachung tobte das Publikum geradezu bei der Zugabe in Form des "Pink Panther". Deshalb wurde diese gleich nochmals um einige Grade heißer wiederholt.

Nach einem Baselbesuch am Montag steht nun noch ein Konzert der Musikschul-Bigband am heutigen Dienstag um 17 Uhr im Kurhaus in Schluchsee auf dem Programm der Deutschlandreisenden.