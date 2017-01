Todtmoos VdK Todtmoos hält Rückblick bei Jahresfeier

Bürgermeisterin Janette Fuchs betont Wichtigkeit für die Gemeinde. Zwei Ausflüge für 2017 geplant, einmal ins Museumsdorf Neuhausen ob Eck und das andere Mal zum historischen Weihnachtsmarkt in Gengenbach

Todtmoos (abö) In gemütlicher Runde blickten die Mitglieder des VdK-Ortsverbandes Todtmoos bei der Jahresfeier im katholischen Pfarrzentrum auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr zurück und informierten sich über das Jahresprogramm 2017. Der Einladung waren auch Gemeindediakon Jürgen Bendig und Bürgermeisterin Janette Fuchs gefolgt. Beisitzer Rolf Deiß begrüßte die Mitglieder, die ob der winterlichen Witterung in diesem Jahr nicht so zahlreich vertreten waren. Fuchs überbrachte die Neujahrswünsche und dankte dem Ortsverband für seine Aktivitäten: "Der VdK liegt mir besonders am Herzen, denn er ist ein wichtiger sozialer Träger in unserer Gemeinde“. Fuchs sagte dem Verein auch weiterhin ihre Unterstützung zu, denn die Vereine seien “die Partner der Gemeinde“.

In Form einer Fotoschau wurden die gemeinsamen Aktivitäten nochmals ins Gedächtnis gerufen. Vor allem die einwöchige Fahrt in den Odenwald war eine schöne Erinnerung an die gemeinsamen Stunden. Im kommenden Jahr wird der VdK bei den Ausflügen etwas kürzer treten. Geplant sind aber noch zwei Tagesfahrten zu lohnenden Zielen, die von Ludwig Jehle vorgestellt wurden. Am 6. Juli sind die Mitglieder und Freunde zur Fahrt in das Museumsdorf Neuhausen ob Eck eingeladen. Am 12. Dezember besucht der VdK bei einer Adventsfahrt den historischen Weihnachtsmarkt in Gengenbach.

Wie die Vorsitzende des Ortsverbandes, Maria Faschian, mitteilte, sind neue Mitglieder beim VdK Todtmoos herzlich willkommen. Anmeldungen nimmt die Vorsitzende unter Telefon 07674/563 entgegen. Derzeit gehören dem Verein 74 Mitglieder an. Der VdK Todtmoos gibt Hilfestellung in sozialen Fragen und organisiert eine kompetente Beratung. Zudem werden hilfsbedürftige Menschen in der Gemeinde unterstützt.