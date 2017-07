Todtmoos Vater und Tochter schwer verletzt

Motorrad verunglückt am Samstag bei Todtmoos im Wehratal, weil auf linker Fahrspur ein überholendes Auto entgegenkommt.

Im Wehratal Höhe Glashütte beabsichtigte am Samstagmittag gegen 16.30 Uhr, ein 38 Jahre alter Pkw-Fahrer mit seinem Seat einen roten BMW zu überholen. Nach Angaben des Seat-Fahrers soll während des Überholvorgangs der BMW-Fahrer beschleunigt haben. In diesem Moment kam ein 63 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner 32-jährigen Tochter als Sozia entgegen. Beide Fahrer leiteten eine Vollbremsung ein, um einen Unfall zu verhindern. Dadurch geriet das Motorrad ins Schlingern und auf den Grünstreifen, wo es dann umstürzte. Vater und Tochter zogen sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu. Zur weiteren Versorgung wurden sie ins Krankenhaus nach Lörrach verlegt. Zu einer Berührung mit dem entgegenkommenden Seat kam es nicht. Am Motorrad entstand etwa 1000 Euro Sachschaden. Der rote BMW ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0) ermittelt.