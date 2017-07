Todtmoos Unachtsame Motorradfahrerin leicht verletzt

In Todtmoos fährt eine Bikerin auf abbiegenden Motorradfahrer auf.

In einer Motorradgruppe fahrend erkannte eine 50-jährige Sonntagmorgen in Todtmoos zu spät, dass ihr vorausfahrender Motorradbegleiter nach rechts in Richtung St. Blasien abbiegen wollte. Sie fuhr auf und beide kamen zu Fall. Während sich die 50-Jährige Verletzungen an der Hand zuzog, blieb der 58 Jahre alte Vorausfahrende unverletzt. An der Unfallstelle versorgten Notarzt und ein Rettungswagenteam die Verletzte. Die Feuerwehr musste die Unfallstelle abstreuen. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 2500 Euro.