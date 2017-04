Todtmoos Tradition der Maien lebt auf: Bunte Bäumchen stehen als Aushängeschild in Todtmoos

Tradition der Maien lebt auf: Bunte Bäumchen stehen als Aushängeschild in Todtmoos

Der Verband Aktives Todtmoos schmückt kleine Birken mit bunten Bändern. Die sogenannten Maien sollen das Ortsbild verschönern.

Bunt geschmückte Birkenbäumchen, sogenannte Maien, schmücken rechtzeitig zu Beginn des Wonnemonats das Ortszentrum von Todtmoos. Die Schmück-Aktion wurde vom Verband Aktives Todtmoos organisiert. Nach Informationen des Vorsitzenden Karl-Heinz Steidle soll die Verschönerung des Ortsbilds die Außendarstellung von Todtmoos im Hinblick auf verschiedene Veranstaltungen im Mai unterstützen: "Diese Aktion gilt hinsichtlich der bevorstehenden 750-Jahrfeier von Todtmoos auch als Probelauf“, sagt Steidle.

In den Einzelhandelsgeschäften und in der Gastronomie werden Schokoladen-Maikäfer an die Kunden und Gäste verteilt. Das Aufstellen der Maien wird von ehrenamtlichen Helfern und von Vorstandsmitgliedern durchgeführt. Die Bäumchen mit dem zarten Grün stammen aus einem Birkenhain nahe des Wehra-Staubeckens und wurden von Revierförster Johannes Behringer angewiesen. Die Idee zur Aufstellung der Maien kam Karl-Heinz Steidle beim Betrachten einer alten Postkarte. Diese zeigt einen Pilgerzug durch die mit Birkenbäumchen geschmückten Straßen des Wallfahrtsortes.