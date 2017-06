Todtmoos Trachtenkapelle Todtmoos lädt zu Sommerparty

Bei der Sommerparty der TK Todtmoos heißt es am Wochenende wieder zünftig Feiern bei Musik und gutem Essen. Viele Musikvereine aus der Region und der benachbarten Schweiz sind mit dabei.

Das Wochenende, 1. und 2. Juli, steht in Todtmoos wieder ganz im Zeichen der Blasmusik. Die Trachtenkapelle Todtmoos lädt zu ihrer beliebten Sommerparty im idyllisch gelegenen Alten Kurpark im Ortszentrum ein.

Das musikalische Programm lässt kaum Wünsche offen. Musikvereine aus der Region und der Schweiz geben sich auf der Bühne ein Stelldichein. Festbeginn ist am Samstag ab 16.30 Uhr. Ab 17.15 Uhr gibt es ein Konzert mit der Blaskapelle Konkordia Solothurn. Anschließend sorgen die Musikvereine aus Fischbach, Freiburg-Waltershofen und Blumegg für beste Unterhaltung.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert der Blaskapelle Konkordia. Anschließend spielt die Stadtmusik aus Zell im Wiesental auf. Für das leibliche Wohl der Besucher ist bestens gesorgt. Auserlesene Weine und leckere Cocktails am Weinbrunnen von Reinhold Kiefer laden zum Genießen ein. In der Kaffeestube wird selbst gebackener Kuchen angeboten. In der Zäpflebar trifft sich Jung und Alt. Die Festküche bietet allerlei Spezialitäten an. Die Sommerparty der Trachtenkapelle Todtmoos hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wahren Besuchermagneten entwickelt. Sollte der Wettergott für Regen sorgen, gibt es im Festzelt vor der Bühne immer ein trockenes Plätzchen.

Weitere Infos im Internet: