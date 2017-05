Dietmar Haß, Leiter der Tourist-Information, stellt dem Gemeinderat Todtmoos eine durchwachsene Bilanz der Übernachtungszahlen vor. Eine erfreuliche Entwicklung ist bei den Erholungsheimen sowie bei den Klinken zu verzeichnen.

Eine durchwachsene Bilanz der Übernachtungszahlen vom vergangenen Jahr präsentierte der Leiter der Tourist-Information, Dietmar Haß, jetzt dem Gemeinderat Todtmoos. Dem umfangreichen Zahlenwerk zufolge stieg die Anzahl der Übernachtungen bei Betrieben ab zehn Betten im Vergleich zu 2015 um 0,6 Prozent auf 197 804 an. Dagegen ist die Gesamtübernachtungszahl in der Gemeinde um satte 0.9 Prozent zurückgegangen – auf 290 258.

Ein differenziertes Bild ergibt die Betrachtung der einzelnen Beherbergungs-Kategorien. Im Bereich der Hotels, Gasthäuser und Pensionen betrug der Rückgang satte 14,7 Prozent. Dies führte Dietmar Haß darauf zurück, das ein großer Hotelbetrieb im letzten Jahr massiv an Übernachtungen verloren habe. Eine erfreuliche Entwicklung war indes bei den Erholungsheimen und Hütten sowie bei den Klinken zu verzeichnen. Hier gab es Zuwächse von 14,5 und 10,1 Prozent. Gerade die Kliniken erachtete Haß als wichtige Kategorie: "Die Bedeutung der Kliniken kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden", so der Tourismus-Leiter. Hier sei durch die Erweiterung der Indikation in der Klinik Wehrwald von weiter steigenden Zahlen auszugehen, so Haß.

Der Anteil deutscher Gäste überwiegt und konnte um drei Prozent gesteigert werden: "Es gibt einen eindeutigen Trend der Deutschen zum Urlaub im eigenen Land", erklärte Dietmar Haß. Der Anteil inländischer Gäste in Todtmoos betrug 2016 knapp 80 Prozent. Stark rückläufig in 2016 war hingegen der Anteil der Schweizer Gäste an den Übernachtungen. Hier war ein Einbruch von 13 Prozent zu verzeichnen. Grund genug für Dietmar Haß, hier in Sachen Gäste-Generierung aus dem Nachbarland tätig zu werden: "Die Schweizer Gäste sind wichtig. Da müssen wir ran." Auch die Niederländer kehrten dem Kurort vermehrt den Rücken. Hier weist die Statistik für das vergangene Jahr ein Minus von 18 Prozent aus.

Zuwächse im zweistelligen Bereich gab es hingegen bei Gästen aus Frankreich, Spanien, Luxemburg und Großbritannien. Den landesweit positiven Trend sieht Dietmar Haß unter anderem in der Zunahme der Städtereisen. Hier gäbe es eine Umverlagerung vom Land in die Stadt. Das touristische Allzeit-Hoch in Todtmoos im Jahr 1991 mit über 400 000 Übernachtungen machte Dietmar Haß an der Grenzöffnung nach dem Fall der Mauer fest. Haß sprach vom so genannten "Neugier-Tourismus". In den Folgejahren habe das stetig steigende Angebot an Billigflügen in den Mittelmeerraum zum Rückgang der Übernachtungszahlen in der Region geführt.

