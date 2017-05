vor 18 Minuten Sandhya Hasswani Todtmoos Todtmooser Gastronomen äußern Kritik zum HTG-Beitritt

Kurz vor dem Beitrittsbeschluss von Todtmoos zur Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) äußern etliche Gastronomen ihre Unmut darüber. In einem offenen Brief an die Gemeindeverwaltung kritisieren die Gastgeber das "übereilte Vorgehen" der Bürgermeisterin. Es sei "unverantwortlich, den Tourismus der Gemeinde Todtmoos ohne jegliches Mitspracherecht an die HTG abzugeben", heißt es im Brief.