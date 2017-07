Todtmoos Todtmoos als beliebte Filmkulisse

Konrad Kaiser wirkte als Musiker der Trachtenkapelle Todtmoos beim Heimatfilm aus dem Jahr 1953 mit. Er erinnert sich noch gut an den Film-Trubel, der damals im Kurort herrschte.

Todtmoos (abö) Der beschauliche Schwarzwaldort Todtmoos diente schon in den 50er Jahren als willkommene Filmkulisse. Bestes Beispiel hierfür ist der berühmte Heimatfilm „Wenn am Sonntag Abend die Dorfmusik spielt“ mit Rudolf Prack und Ingeborg Körner in den Hauptrollen.

Der Streifen aus der Produktion der Berolina-Filmstudios in Berlin kam 1953 in die deutschen Kinos. Zahlreiche Bürger der Gemeinde wirkten damals als als Statisten mit. Einer von ihnen ist Konrad Kaiser. Er war zu der Zeit aktives Mitglied der Trachtenkapelle Todtmoos, die in vielen Szenen des Heimatfilmes zu sehen und zu hören ist. Der heute Achtzigjährige erinnert sich: "Das war ein anstrengender Sonntag für uns". Gefilmt wurde ein großer Festzug, der an unterschiedlichen Orten, unter anderem in Hintertodtmoos, auf Zelluloid gebannt wurde. Hier wirkte auch die Trachtengruppe Todtmoos und viele Trachtenträger aus der Region sowie Schwarzwälder Uhrenträger mit. Selbst der legendäre „Hotzenvater“ war mit von der Partie, und wurde von den vielen Zuschauern am Straßenrand bestaunt. Der Musikverein Todtmoos-Weg wurde bei einer Musikprobe gefilmt. Auf einer großen Bühne vor dem Gasthaus Rößle in Todtmoos-Strick fand ein buntes Trachtenfest statt. Im Gasthaus selbst und auch in einem Haus in Hintertodtmoos wurden viele Szenen für den Film aufgenommen.

Einige Todtmooser Holzhauer fuhren mit einem Traktor und einem Anhänger, der von Emil Siegwart um die engen Kurven gelenkt wurde, eine Ladung Baumstämme vom Rheintalblick hinunter in den Ort. Unzählige Male mussten die verschiedenen Szenen von den Statisten der Vereine wiederholt werden, erzählt Konrad Kaiser: "Von den Bürgern, die damals beim Film mitgemacht haben, leben heute nicht mehr viele", so Kaiser. Er selbst hat den Heimatfilm als Video zu Hause, und schon unzählige Male angeschaut. Während die „echten“ Schauspieler natürlich ordentlich vergütet wurden, erhielten die Todtmooser Statisten damals neun D-Mark pro Tag für ihr Mitwirken. Wie es sich für einen echten deutschen Heimatfilm gehört, hatte die Story auch ein Happy End. Zwei Verliebte fanden zueinander und als krönender Abschluss des Streifens heiratete Jonny seine Rosl, wie könnte es auch anders sein, vor dem Altar der ehrwürdigen Todtmooser Wallfahrtskirche. Der Heimatfilm „Wenn am Sonntag Abend die Dorfmusik spielt“ wird am kommenden Montag, 24. Juli um 20 Uhr in der Wehratalhalle in Todtmoos auf Großbildleinwand vorgeführt.