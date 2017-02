Todtmoos Todtmoos: Wenn der Pater und Narren feiern

Kirchlicher Segen für die neue Todtmooser Zunftfahne. Narrenbaum ziert seit Samstag den Rathausplatz im Kurort.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Todtmoos (abö) Narrenbaum stellen und Fahnenweihe – zum Aufakt der närrischen Saison gab es in Todtmoos am Samstag gleich doppelten Grund zum Feiern. Bei strömendem Regen wurde zunächst der Narrenbaum mit stattlichen 26,16 Metern Länge vor dem Rathaus in die Senkrechte befördert. Aus Anlass des 40-jährigen Bestehens der Narrenzunft Todtmoos wurde zudem die neue Zunftfahne eingeweiht.

Nach der Begrüßung der Gäste durch Vizepräsidentin Andrea Malzacher und dem Schmücken des Baumes durch die Lebküchler fand das Symbol der fünften Jahreszeit seinen angestammten Platz vor dem Amtssitz von Bürgermeisterin Janette Fuchs. In Anlehnung an den geplanten Riesenhirsch im Ortsteil Au wurde schon einmal symbolisch ein Platzhirsch am Narrenbaum angebracht. Paulinerpater Roman segnete auf der Rathaustreppe die neue Zunftfahne. Er bezeichnete die Fahne als Symbol der Gemeinschaft und schloss die Segnung statt dem sonst üblichen Amen ganz unkompliziert mit einem von Herzen kommenden Narri-Narro. Das Gugge-Ensemble und die Tanzgarde mit den Tanzmäusen sorgten für beste Unterhaltung der Gäste. Im Festzelt feierte Jung und Alt dann den Beginn der Narretei im oberen Wehratal.