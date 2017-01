Todtmoos Todtmoos: Praxis von Dr. Gunter Bechstein eröffnet in der Murgtalstraße neu

Todtmoos: Praxis von Dr. Gunter Bechstein eröffnet in der Murgtalstraße neu

Die neuen Räumlichkeiten präsentieren sich den Patienten freundlich und barrierefrei. Die Öffnungszeiten bleiben unverändert

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Abschied von alten Praxisräumen nach 30 Jahren: drei Jahrzehnte praktizierte der Allgemeinmediziner Dr. Gunter Bechstein in den Räumlichkeiten des Hauses Folda im Häusleweg. Der Verkauf des Hauses machte für den beliebten Hausarzt einen Umzug innerhalb von Todtmoos unumgänglich; schweren Herzens, wie er betonte.

Zwischen den Jahren richteten sich Gunter Bechstein und sein Praxisteam im Erdgeschoss des Hauses „Herrenkopf“ in der Murgtalstraße neu ein. Die Patienten finden künftig ausreichend Parkmöglichkeiten sowie einen barrierefreien Zugang zur Praxis vor. In freundlichem Ambiente wird nach Aussage von Gunter Bechstein ab Januar sein ärztliches Angebot in vollem Umfang weiter bestehen. Auch die bisherigen Öffnungszeiten bleiben unverändert. Bechstein zeigte Verständnis dafür, das die neuen Besitzer des Hauses im Häusleweg über ihr ganzes Anwesen verfügen möchten.