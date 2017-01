Todtmoos Todtmoos: Pauliner feiern mit Robert Zollitsch

Das Paulinerkloster in Todtmoos besteht seit 30 Jahren. Dies wurde gemeinsam mit Patrozinium des Paulinerordens groß gefeiert.

Einen doppelten Grund zum Feiern gab es am Sonntag in Todtmoos. Zum einen wurde das Patrozinium des Paulinerordens begangen und gleichzeitig das 30-jährige Bestehen des Paulinerklosters Todtmoos mit dem Paulinerfest und einem Tag der offenen Tür gefeiert. Den Auftakt bildete ein Festgottesdienst mit dem früheren Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch.

Michael Simon, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates, freute sich über das Jubiläum der Pauliner in Todtmoos: “Wir haben es gut mit ihnen getroffen“. Trotz anfänglicher Skepsis, Fragen und Ängste, seien die Patres herzlich aufgenommen worden. Durch die Anwesenheit der Pauliner sei noch eine große Anzahl von Gottesdiensten möglich.

Erzbischof Robert Zollitsch schilderte in seiner Predigt die Anfänge des Klostertums in Todtmoos. Zollitsch hatte damals den Auftrag von Erzbischof Oskar Saier bekommen, im Mutterkloster im polnischen Tschenstochau nach einem Bruder Roman zu suchen. Zunächst blieb die Suche erfolglos. Bald darauf gab es erste Hinweise auf den Aufenthalt von Bruder Roman und erste Kontakte wurden geknüpft: “Wir fanden gleich zueinander“, erzählte der Bischof. Nach der Rückkehr des Ordens in den Schwarzwald wurde zunächst in Dauchingen ein Paulinerkloster gegründet, bevor dann im Jahr 1987 die Mönche im damaligen Todtmooser Pfarrhaus Einzug hielten. Mann der ersten Stunde in Todtmoos war Pater Roman. Robert Zollitsch hierzu: “Ich bin froh und dankbar, das die Patres seit nunmehr 30 Jahren in Todtmoos wirken.“ Im Rahmen des Pontifikalamtes erneuerten die Mönche ihr Ordensgelübde. Zum Abschluss des Gottesdienstes, der vom Kirchenchor mitgestaltet wurde, erhielt Erzbischof Robert Zollitsch von Pater David als Geschenk ein Bild des heiligen Paulus.

Als „Kapitän der besten Klostergemeinschaft“ lud Pater David alle Gottesdienstbesucher zum Paulinerfest in das „schönste Kloster Deutschlands“ ein. Wer mochte, konnte bei einem Rundgang einen Blick hinter die Klostermauern werfen. Im Klosterkino wurde der neueste Film über den Paulinerorden gezeigt. Eine Attraktion war die Modelleisenbahn von Pater Roman.



Die Gründung des Ordens geht auf eine Eremitenbewegung im 13. Jahrhundert zurück. Namensgeber und Vorbild des Ordens war der heilige Paulus als erster Einsiedler. Inzwischen ist der Paulinerorden weltweit tätig. Über vier Kontinente verteilt wirken etwa 500 Patres in insgesamt 75 Klöstern. Das größte Marienheiligtum ist in Tschenstochau in Polen zu sehen.