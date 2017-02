Todtmoos Todtmoos: Narren nehmen Abschied von der Fasnacht

Unter lautem Wehklagen geht der Bög vor dem Todtmooser Rathaus in Flammen auf.

Aus und vorbei: Unter dem lauten Wehklagen der in weiße Gewänder gehüllten Hüüler, begleitet von den Fackelträgern der Rabenschluchtteufel, der Hochkopfgeister-Laterne und den Trauerklängen des Gugge-Ensembles wurde am Dienstagabend nach Einbruch der Dunkelheit die Todtmooser Fasnacht würdevoll zu Grabe getragen. Seppi Wasmer richtete bewegende Abschiedsworte an die anwesenden Narren und Zuschauer. Nach dem traditionellen Trauergebet ging der Bög am Fuße des Narrenbaumes vor dem Rathaus in lodernde Flammen auf und beendete damit die wunderschöne Narrensaison. Bild: Andreas Böhm