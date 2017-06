Todtmoos Todtmoos: "Ich bin dann mal weg!"

Gemeinde wechselt 2018 von der Ferienwelt Südschwarzwald zur Hochschwarzwald Tourismus GmbH. Zweckverband nimmtden heilklimatischen Kurort als neues Mitglied auf.

Die zehn Zweckverbandsgemeinden der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) haben sich am Mittwoch einhellig für den Beitritt der Gemeinde Todtmoos entschieden. Damit zählt der Heilklimatische Kurort ab dem 1. Januar 2018 offiziell zur zentralen Tourismus- und Marketingorganisation des Hochschwarzwaldes und erweitert das Gebiet auf insgesamt 16 Orte, diese zählen zusammen mehr als 4 Millionen Übernachtungen.

Der Zustimmung des Zweckverbandes war der Wunsch der Gemeinde Todtmoos, sich der Hochschwarzwald Tourismus GmbH anschließen zu wollen, vorausgegangen. Nachdem der Aufsichtsrat sein Einverständnis erklärte, stimmte dann am 1. Juni 2017 der Gemeinderat Todtmoos mit großer Mehrheit für den Beitritt.

„Wir freuen uns sehr, dass der Hochschwarzwald mit der Gemeinde Todtmoos eine neue Kooperationsgemeinde dazugewinnt. Wir haben das touristische Potenzial geprüft und sind davon überzeugt, dass sowohl die Gemeinde als auch der gesamte Hochschwarzwald von dieser neuen Zusammenarbeit profitieren wird“, sind sich Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Wirbser und Mag. Thorsten Rudolph, Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, einig.

Bisher ist Todtmoos, die nach Übernachtungen größte Tourismus-Gemeidne im Landkreis Waldshut, Mitglied des konkurrierenden Tourismusverbands Ferienwelt Südschwarzwald. Der langjährige Todtmooser Bürgermeister Herbert Kiefer war maßgeblich an der Gründung der Ferienwelt Südschwarzwald beteiligt, in der 13 Gemeinden aus dem Landkreis Waldshut seit 2012 zusammenmarbeiten. Die Tourist-Information Todtmoos übte sogar die Funktion einer Geschäftsstelle der Ferienwelt aus.

Die bisherigen Todtmooser Partner in der Ferienwelt Südschwarzwald sind niicht glücklich über den Wechsel. „Die Zeichen standen auf Trennung, was wir bedauern, weil wir an uns glauben. Was Herbert Kiefer aufgebaut hat, werden wir in seinem Sinn weiter verfolgen“, hatte der Höchenschwander Bürgermeister Stefan Dorfmeister nach der Abstimmung im Gemeinderat Todtmoos erklärt. Seit 1. Juni 2017 übt statt Todtmoos Bad Säckingen die Funktion der Geschäftsstzelle aus.

Auch in Todtmoos selbst war der Wechsel nicht unumstritten. So bezeichneten noch im Mai mehrere Gastronomen in einem offenen Brief an Bürgermeisterin Janette Fuchs den Schritt als „übereiltes Vorgehen“. Es sei „unverantwortlich, den Tourismus der Gemeinde Todtmoos ohne jegliches Mitspracherecht an die HTG abzugeben“.

Auf jeden Fall kommen auf Todtmoos mit dem Übertritt höhere Kostzen zu. Bürgermeisterin Fuchs hatt im Gemeidnerat erklärt, dass zu den jährlichen Ausgaben für Werbung in Höhe von 350 000 Euro noch zehn Prozent für die Managerleistung kämen, sowie 9000 Euro pro Jahr für den Aufbau der Infrastruktur, Tafeln und EDV.

Seit mehreren Jahren stagniert in Todtmoos die Zahl der Übernachtungen deutlich. 2012 waren es noch fast 245000, 2014 und 2016 wurden in dem heilklimatischen Kurortt jeweils weniger als 200000 Übernachtungen gezählt.

Info

Die Hochschwarzwald Tourismus GmbH wurde am 2. Oktober 2008 durch einen Zweckverband gegründet, der zum Bau des Badeparadies Schwarzwald ins Leben gerufen wurde. Zu diesem Zweckverband zählen zehn Gemeinden: Breitnau, Eisenbach, Feldberg, Friedenweiler, Hinterzarten, Lenzkirch, Löffingen, Schluchsee, St. Märgen und Titisee-Neustadt. In den folgenden Jahren wurde das Gebiet um die Orte St. Peter, St. Blasien, Häusern, Rothauser Land (bestehend aus den Gemeinden Grafenhausen und Ühlingen-Birkendorf) und die Bergwelt Todtnau erweitert. Das Unternehmen umfasst heute 15 Orte mit knapp 60000 Einwohnern.