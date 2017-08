Todtmoos Todtmoos: Gefährliches Überholmanöver endet im Graben

Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer bei Todtmoos. Er blieb nach einem Unfall unverletzt.

Unverletzt überstand ein 43 Jahre alter Motorradfahrer am Mittwoch Mittag einen Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Todtmoos-Strick und Todtmoos-Weg. Nach Polizeiangaben überholte er in einer unübersichtlichen Kurve einen vorausfahrenden Pkw, als Gegenverkehr auftauchte. Der Motorradfahrer bremste laut Polizeibericht seine Ducati stark ab, infolge dessen das Motorrad wegrutschte. Er selbst wurde von der Fahrbahn geschleudert, blieb aber unverletzt. Sein Motorrad krachte in den entgegenkommenden Pkw, so der Polizeibericht. Die Behörden beziffern den Sachschaden auf mindestens 10.000 Euro. Gegen den Motorradfahrer wird Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung erstattet.