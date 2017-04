Todtmoos Suche nach neuem Schwimmeister in Todtmoos

Gemeinde Todtmoos braucht für das kommenden Jahr einen neuen Schwimmmeister, denn der bisherige Bademeister Walter Priller geht in den Ruhestand.

Todtmoos (abö) Für 2018 sucht die Gemeinde Todtmoos einen neuen Schwimmmeister. Der bisherige Bademeister Walter Priller geht dann in den Ruhestand. Bürgermeisterin Janette Fuchs erklärte hierzu am Dienstag im Gemeinderat, dass in Fachzeitschriften in Kürze entsprechende Stellenausschreibungen erfolgen werden. Aus der Ratsrunde kam zudem der Hinweis, den Zustand des Freibades im Auge zu behalten und Zug um Zug notwendige Sanierungen durchzuführen.