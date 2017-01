Todtmoos Sternsinger sammeln 5394 Euro für Kenia-Hilfe

5394 Euro für notleidende Menschen in Kenia haben die Todtmooser Sternsinger im Jahr 2017 gesammelt.

Hervorragendes Ergebnis der Sternsinger-Aktion in Todtmoos: Laut katholischem Pfarramt kam bei der Sammlung zugunsten Notleidender in Kenia der Rekordbetrag von 5394 Euro zusammen. Die Aufnahme und Spendenfreudigkeit sei laut Pfarramt enorm gewesen. Ein besonderer Dank ging an die Kinder und Jugendlichen mit ihren Begleitern sowie dem Organisationsteam (Elisabeth Müller, Heidi Trötschler und Pater Roman). Die Verpflegung der Sternsingergruppen übernahmen Erika und Ludwig Jehle.