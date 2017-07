Todtmoos Sonnwendfeier im Steinlabyrinth

Der Verein Keltisch-Druidisches Erbe will alte keltische Rituale in den modernen Alltag integrieren. Dafür lud er bei einer Sonnwendfeier zum Erkunden des Steinlabyrinths ein.

Todtmoos (abö) Der Verein Keltisch-Druidisches Erbe lud am Samstag zur etwas verspäteten Sonnwendfeier am Steinlabyrinth im Neuen Kurpark in Todtmoos ein. Im Laufe der Labyrinthfeier wurde das Fest von einem heftigen Gewitter mit Hagelschlag unterbrochen. Zuvor jedoch konnte die Vorsitzende Christiane Hammer zahlreiche Gäste, darunter viele Kinder begrüßen. "Unser Ziel ist es, alte keltische Rituale in den modernen Alltag zu integrieren", sagte Hammer. Bürgermeisterin Janette Fuchs lobte das Engagement. "Das Ansinnen des Vereins wird bestätigt."

Sandra Neuhold schminkte die Kinder mit bunten Farben, bevor sie unter den irisch-keltischen Klängen der Gruppe Federhut mit Geschenken in den Steinkreis einzogen. Im Vorfeld leitete sie ein Projekt in der Schule und im Kindergarten, um den Kids denn Sinn des Steinlabyrinths näherzubringen. Bei der Feier wurde auch der neue Name des Labyrinths bekannt gegeben. Es wurde nach der römischen Göttin Diana benannt, der Beschützerin der Frauen und Mädchen. Ebenfalls neu ist eine Infotafel neben dem Steinkreis, die auf dessen Bedeutung und Wirkung auf den Menschen aufmerksam macht. Künftig sollen auch Einführungen im Steinlabyrinth angeboten werden.