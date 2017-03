Todtmoos Schwarzwaldverein steht vor Umbruch  Vorsitzender will Amt abgeben

Hans-Dieter Folles zieht sich im September 20017 vom Amt des Vorsitzenden zurück, auch Kassiererin Renate Schlatterer will ihr Amt abgeben. Auch im vergangenen Jahr investierte der Verein stark in das Wegenetz.

Todtmoos (csi) Veränderungen bahnen sich im Vorstand des Schwarzwaldvereins Todtmoos an: In der Hauptversammlung am Sonntag kündigte der langjährige Vorsitzende Hans-Dieter Folles an, sein Amt im September aus gesundheitlichen Gründen zur Verfügung zu stellen. Kassiererin Renate Schlatterer wird Ende Mai aus dem Amt scheiden. Zahlreiche Wanderungen standen im vergangenen Jahr auf dem Programm der Ortsgruppe, auch die Beschilderung der Wanderwege wurde wieder auf Vordermann gebracht.

Geprägt war das vergangene Jahr durch die Erkrankung des Vorsitzenden Hans-Dieter Folles. Er habe nur wenig Vorstandarbeit leisten können, erklärte er und dankte den Vorstandskollegen, die für ihn eingesprungen waren. Aufgrund seiner Erkrankung werde er sein Amt im September zur Verfügung stellen und die Geschäfte an den stellvertretenden Vorsitzenden Karl-Heinz Steidle übergeben, gab Folles bekannt. Der Schritt sei ihm nicht leicht gefallen, sei aber unumgänglich. Zum 31. Mai wird Kassiererin Renate Schlatterer aus dem Vorstand ausscheiden. Als Gründe für ihren Schritt führte sie den großen zeitlichen Aufwand ins Feld. Zudem habe sie sich allein gelassen gefühlt und viele Dinge, die sie angesprochen habe, seien einfach nicht wahrgenommen worden, erklärte sie. Ein Schuh, den sich Folles unter Hinweis auf seine Erkrankung nicht anziehen wollte, er habe zudem vieles abgefedert, was ansonsten nicht gelaufen wäre, sagte er.

Trotz aller Widrigkeiten war der Schwarzwaldverein Todtmoos im vergangenen Jahr sehr aktiv. 15 Wanderungen waren geplant, von denen fünf dem Wetter zum Opfer fielen. 98 Teilnehmer legten 98 Kilometer zurück, die Wanderungen fanden überwiegend in Todtmoos und Umgebung statt. Viel Arbeit hatten Wegewart Kurt Priller und seine Stellvertreterin Gisela Bächle. Ein Wegenetz von rund 115 Kilometern betreuen sie. Im vergangenen Jahr wurden rund 150 Wegezeichen erneuert oder ersetzt, etwa 160 Stunden war man im Einsatz. Im Kooperation mit der Tourist-Information, mit der die Zusammenarbeit, so Folles, inzwischen gut klappt, wurde zudem die Wandertafel in der Wehrwaldklinik gestaltet.

In diesem Jahr stehen wieder zahlreiche Wanderungen auf dem Programm, zudem ist die Sanierung des Hochkopfbrunnens geplant und der Schaukasten soll erneuert werden. Auch für das 750-jährige Bestehen des Ortes will man sich etwas einfallen lassen. In der Zeit von 7. bis 14. Mai findet die Todtmooser Wanderwoche statt, auch hier ist der Schwarzwaldverein involviert. Der Leiter der Tourist-Information, Dietmar Haß, erklärte, Ziel der Wanderwoche sei es, die in der Vergangenheit zurückgegangene Aufenthaltsdauer der Gäste wieder zu verlängern. Geplant sei weiter, die Attraktivität des "Flagschiffs" Lebküchlerweg zu erhöhen, man wolle insoweit den Schwarzwaldverein mit ins Boot holen, kündigte Haß an.

Für langjähriges Engagement im Vorstand wurde die ehemalige stellvertretende Vorsitzende und Wanderwartin Jutta Greminger und Urs Greminger, der lange Jahre die Kasse führte, ausgezeichnet. In Kürze wird im Rahmen einer Vorstandssitzung über die Zukunft der Ortsgruppe in personeller Hinsicht beraten werden.

des Schwarzwaldvereins wurde 1892 gegründet, ihr gehören derzeit 120 Mitglieder an. Seit 1996 steht Hans-Dieter Folles der Ortsgruppe vor. Schwarzwaldverein Todtmoos im Internet: www.schwarzwaldverein-todtmoos.de