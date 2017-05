Todtmoos Sanierungsreif: Winter setzt Fliesen im Todtmooser Freibad kräftig zu

Der Todtmooser Gemeinderat informiert sich über den Zustand des Freibads Aqua-Treff. Der Ortstermin macht den dringenden Sanierungsbedarf der 32 Jahre alten Anlage deutlich.

Todtmoos (abö) Der strenge Frost des vergangenen Winters hat dem Todtmooser Freibad Aqua-Treff arg zugesetzt. Über die aufgetretenen Schäden informierte sich der Todtmooser Gemeinderat bei einer Ortsbegehung am vergangenen Dienstag Abend.

Das inzwischen 32 Jahre alte Freibad weist vor allen Dingen an den oberen Beckenrändern am Beckenkopf erhebliche Schäden an den Fließen auf. Das Becken bleibt zu einem gewissen Teil auch im Winter mit Wasser befüllt. Oberhalb der Wasserkante traten nun vermehrt Risse auf. Schwimm-Meister Walter Priller: “Der Zahn der Zeit nagt an unserem Freibad“. Schon in den vergangenen Jahren sei immer wieder repariert worden, so Priller. Die Kosten hierfür bezifferte er auf 2000 bis 4000 Euro jährlich. Dies sei jedoch keine Lösung auf Dauer: “Irgendwann ist die Flickerei zu Ende“, so Priller gegenüber den Räten und Bürgermeisterin Janette Fuchs. Stand der heutigen Technik seien Becken aus Edelstahl. Priller schätzt, das in diesem Jahr mindestens 200 Fließen ausgetauscht werden müssen. Auch die Schwimmbadtechnik sei nicht mehr auf dem neuesten Stand, obwohl das Wasser immer sauber sei, betonte Walter Priller. Nun muss sich der Gemeinderat Gedanken über eine mögliche Sanierung des in der Region sehr beliebten Freibades machen. Gesucht wurde bei der Ortsbegehung auch ein Standort für ein neues Buswartehäuschen im Bereich der Grundschule. Durch die Einrichtung eines Hubschrauberlandeplatzes musste das alte Holz-Häuschen aus Sicherheitsgründen weichen. Nun soll auf Vorschlag der Schule und nach Abklärung mit den Piloten etwas weiter entfernt vom Landeplatz ein Unterstand in Glas- und Alu-Konstruktion errichtet werden.

Auf dem gesamten Landeplatz besteht für Fahrzeuge ein absolutes Halteverbot, dessen Einhaltung verstärkt kontrolliert werden soll. Entsprechende Beschilderung ist bereits vorhanden. Der Platz darf aber weiterhin als Wendeplatz vom Schulbus genutzt werden. Einige Anwohner in der Murgtalstraße beklagten sich über intensive Lärmbelastung durch ein eingebautes Pflasterband vor einer Erhebung zur Geschwindigkeits-Reduzierung. Anwohner Michael Kaiser hierzu:“Der Huckel ist nicht das Problem sondern die Pflastersteine“. Zudem werde in der Murgtalstraße trotz Tempo-30-Zone ohne Ende gerast, so Kaiser verärgert. Ratsmitglied Wolfgang Jehle sprach sich für eine weitere Verkehrsberuhigung durch das Aufstellen von Hindernissen wie etwa Blumenkübeln aus. Es wurde vorgeschlagen, das störende Pflasterband zu entfernen und Geschwindigkeits-Messungen durchzuführen.