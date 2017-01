Todtmoos SWR dreht in Todtmoos

Team von Landesschau Mobil weilt in Todtmoos, um über die Besonderheiten des Schwarzwalddorfes zu berichten. Bei den Dreharbeiten steht nur nut das Schlittenhunderennen im Fokus.

Todtmoos – Erneut ist ein Fernseh-Team des SWR seit Donnerstag im heilklimatischen Kurort Todtmoos unterwegs. Das Team von Landesschau Mobil mit dem bekannten Reporter Michael Kost ist mehrere Tage vor Ort, um über Besonderheiten des Schwarzwalddorfes zu berichten. Natürlich steht das internationale Schlittenhunderennen am Wochenende im Fokus der aktuellen Dreharbeiten.

Das SWR-Team wird den Rennleiter des Schlittenhundesportvereins Baden-Württemberg, Michael Ruopp, bei einer Tour über das Gelände, beim Rennen selbst und am Abend beim Auftritt der Country-Band Southbound im Kurhaus Wehratal begleiten. Aber natürlich gibt es für das SWR-Team in Todtmoos noch vieles mehr zu entdecken und im Film festzuhalten als das sportliche Großereignis.

Bereits am Freitag Abend wird im Tanz- und Discostadel „Schwarzwaldspitze“ gedreht. Volker Albiez, der Betreiber des Lokals, lädt alle Gäste bis 21 Uhr zu einem Begrüßungscocktail ein. Natürlich wird in der Sendung auch die bedeutende Todtmooser Wallfahrt als historischer Ursprung der Gemeinde näher beleuchtet.

Michael Kost besucht das Paulinerkloster, unterhält sich mit den Mönchen und berichtet über die Tradition sowie gelebte Praxis der Wallfahrt „zu unserer Lieben Frau von Todtmoos“. Aus der Geschichte der Wallfahrt entstanden auch die berühmten Todtmooser Lebkuchen, das so genannte Pilgerbrot. Bis heute wird das feine Gebäck nach überliefertem Originalrezept in der Bäckerei Zimmermann hergestellt. Michael Kost geht auf Spurensuche und schaut Bäckermeister Alexander Matt beim Lebkuchen backen über die Schulter.

Aus dieser Tradition heraus gründete sich 1973 die Fasnachtszunft der „Todtmooser Lebküchler“, die zunächst nur aus Frauen bestand. Heute schlüpfen auch Männer in Rock und Schürze. In der Sendung werden die Lebküchler vorgestellt.

Mit der Vorsitzenden des Vereins keltisch-druidisches Erbe, Christiane Hammer, begibt sich das Fernseh-Team auf eine ganz besondere Reise in die schöne Natur im oberen Wehratal. Christiane Hammer erzählt, wie sie ihre Umgebung erlebt und nach welchem Vorbild die Energie- und Körpertherapeutin arbeitet.

Zu sehen sind die einzelnen Folgen von Landesschau Mobil aus Todtmoos in der Zeit vom Montag, 20. bis Freitag, 24. Februar, in der Landesschau Baden-Württemberg von 18.45 Uhr bis 19.30 Uhr. Eine Zusammenfassung wird am Samstag, 25. Februar, von 18.45 Uhr bis 19.15 Uhr im SWR Fernsehen in Baden-Württemberg ausgestrahlt.

Das Programm des Schlittenhunderennens

Freitag, 27. Januar: 17 Uhr Fackelwanderung zum Renngelände in Todtmoos-Schwarzenbach mit anschließendem Glühwein und Imbiss im Gemeindezelt (Treffpunkt: Tourist-Info), 18 Uhr Schlittenhunde hautnah: Vorstellung Schlittenhunderennsport im Gemeindezelt.

Samstag, 28. Januar: 9 bis 15 Uhr Start der Rennen in den Kategorien Pulka, Skijöring, zwei Hunde, vier Hunde, sechs Hunde, acht Hunde, offen, reinrassig und offene Teams über Strecken von vier bis zirka 24 Kilometer, 18 Uhr Schlittenhunde hautnah im Alten Kurpark Todtmoos, 20.30 Uhr Country-Abend mit der Live-Band Southbound im Kurhaus Wehratal.

Sonntag, 29. Januar: 9.30 bis 14 Uhr Start in den Kategorien Pulka, Skijöring, zwei Hunde, vier Hunde, sechs Hunde, acht Hunde, offen, reinrassig und offene Teams, 15 Uhr Siegerehrung im Startbereich (Uhrzeit kann variieren, tagesaktuelle Angaben durch Rennleitung sind zu beachten).

Kostenloser Buspendeldienst alle 30 Minuten zum Renngelände. Die Tageskarte kostet 8 Euro, die Dauerkarte 12 Euro. Freien Eintritt haben alle Inhaber der Todtmooser Inklusiv-Gästekarte und Kinder bis einschließlich 16 Jahre.

