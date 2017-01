Todtmoos Neuerungen und Bewährtes gibt es zur Fasnacht in Todtmoos

Die Todtmooser Narren passen ihr Programm den Publikumswünschen an. Eine Partynacht und ein bunter Abend ersetzen den Zunftabend in der Wehratalhalle.

Die Todtmooser Narren sind gerüstet für die Fasnacht. Neben bewährten Veranstaltungen gibt es in dieser Saison auch Neuerungen. So wird es am Fasnachtssamstag erstmals keinen Zunftabend in der Wehratalhalle geben. Grund für diese Entscheidung war der schlechte Besuch der Veranstaltung in den vergangenen Jahren. Mit einer großen Partynacht, beziehungsweise einem bunten Abend am sogenannten Rosenfreitag, möchte die Narrenzunft etwas Neues anbieten und mehr Besucher nach Todtmoos locken.

Zuvor gibt es nach etlichen Jahren Pause wieder einen Nachtumzug durch die Straßen des Kurortes. Nach dem Umzug steigt die Partynacht mit Live-Musik und verschiedenen Bars in der Wehratalhalle. Den närrischen Auftakt im Januar macht das Tanzlokal Schwarzwaldspitze mit einem großen Guggenbattle bereits am Donnerstag, 5. Januar, ab 19 Uhr.

Ein Großereignis in Sachen Guggenmusik bietet das Gugge-Ensemble Todtmoos am Freitag, 13. Januar: Die Wehratalhalle wird zur großen Showbühne für sechs Guggenformationen aus Nah und Fern. Mit dabei sind unter anderem die Urviecher aus Bad Dürrheim sowie die Güngelsuger aus Berau. Von 20 bis 21.30 Uhr ist Happy Hour. Für Partylaune zwischen den Auftritten der Guggenmusiken sorgt DJ Müller. Am 4. Februar wird der Narrenbaum vor dem Rathaus aufgestellt; für die Bewirtung der Gäste wird es ein Festzelt geben.

Am 10. Februar lädt die Narrenzunft zum Kappenabend in den Sternen nach Schwarzenbach ein. In der heißen Phase der närrischen Tage geht es ab dem Dritten Faißen richtig rund in Todtmoos. Traditionell werden dann das Rathaus sowie die Schule und der Kindergarten gestürmt. Der Nachmittag gehört dann den Hemdglunki beim großen Umzug durch den Ort. Nicht nur Kurgäste sind zu einem außergewöhnlichen Kurkonzert mit dem Gugge-Ensemble Todtmoos am Rosenmontag vormittags eingeladen.

Der Fasnachtsdienstag gehört dann dem Narrensamen. Nachmittags treffen sich die Kinder zum Kinderball in der Wehratalhalle. Abends wird unter Wehklagen die Todtmooser Fasnacht am Fuße des Narrenbaums zu Grabe getragen. Neben den Terminen in Todtmoos sind die Hästräger der Narrenzunft und das Gugge-Ensemble bei zahlreichen Umzügen in der Region vertreten. Auch beim Narrentreffen der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN) in Öflingen sind die Todtmooser als Mitgliedszunft mit dabei.