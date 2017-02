Todtmoos Narren übernehmen Macht in Todtmoos

Zünfte setzen Bürgermeisterin Janette Fuchs ab und schenken ihr einen Bobbycar als umweltfreundlichen Dienstwagen.

Todtmoos (abö) Machtübernahme durch die Narren: am Dritten Faißen Punkt 9.11 Uhr wurde Bürgermeisterin Janette Fuchs samt Gefolge durch die Todtmooser Zünfte ihrer Macht enthoben: "Janette muss aus dem Fuchsbau raus, denn jetzt ist das unser Zuhaus" , erklärten die Narren kurz und bündig. "Narrebolizischt" Seppi Wasmer verlas im Sitzungssaal die lange Anklageschrift. Vom Kauf der Skilifte bis hin zur Biosphäre reichten die Themen. Die Bürgermeisterin bekam von den Narren einen tollen, schnellen und umweltfreundlichen Dienstwagen in Form eines Bobbycars geschenkt. Hintergrund: zum einen oder anderen offiziellen Termin soll die Rathauschefin in der Vergangenheit etwas zu spät gekommen sein. Als Strafe wurde ihr auferlegt, mit ihrem neuen Gefährt elf Runden im Steinlabyrinth im Todtmooser Kurpark zu drehen oder wahlweise die Narren am Rosenmontag auf der Busfahrt nach St. Blasien mit Getränken freizuhalten. Nach dem Rathaussturm zogen die Hästräger samt Bürgermeisterin unter den Klängen des Gugge-Ensembles durch die City, um die Kinder im Kindergarten und in der Schule zu befreien. Bereits morgens um 6 Uhr wurden die Gäste und Einheimischen vom Gugge-Ensemble lautstark geweckt und auf die heiße Phase der Fasnacht eingestimmt. Traditionell zogen dann am Nachmittag die Hemdglunki mit ihren weißen Gewändern mit dem „Mülleri hät si hät“ durch die Straßen des heilklimatischen Kurortes.