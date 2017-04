Todtmoos Narren: Rabenschluchtteufel wählen Patrick Siegwart zum neuen Chef

Die Todtmooser Rabenschluchtteufel haben einen neuen Vorsitzenden. Patrick Siegwart tritt in die Fußstapfen von Josef Wasmer, der auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte. Mitglieder wollen eigenen Imbisswagen kaufen.

Todtmoos (abö) Die Todtmooser Rabenschluchtteufel gehen mit einem geänderten Vorstand ins neue Vereinsjahr. Bei der Hauptversammlung im Gasthaus Sternen in Schwarzenbach wurde Patrick Siegwart in geheimer Abstimmung zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der bisherige Amtsinhaber Josef Wasmer stand für eine erneute Kandidatur nicht mehr zur Verfügung. Neu in das Gremium gewählt wurde Manuel Maier als stellvertretender Vorsitzender. Als Schriftführerin gehört Carola Priller neu dem Vorstand an. Die übrigen Posten blieben unverändert. Kassiererin bleibt Petra Siegwart. Kevin Priller wurde als Beisitzer bestätigt, ebenso wie Madlen Böhler als Kassenprüferin.

Im ausführlichen Tätigkeitsbericht wurden die beiden vergangenen Vereinsjahre in Erinnerung gerufen. Die Rabenschluchtteufel waren bei zahlreichen närrischen Veranstaltungen in der Region präsent. Die Clique mit ihrem rot-schwarzen Häs bereicherten die Umzüge in Wehr, Lörrach, St. Blasien und Neuenweg. Auch an den verschiedenen Veranstaltungen der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN) wurde teilgenommen, ebenso wie an der Dorf-Fasnacht in Todtmoos. Auch außerhalb der Fasnacht waren die Mitglieder aktiv. Sie sammelten in regelmäßigen Abständen in Todtmoos und den Ortsteilen Altpapier ein. Diese Aktion schlug sich positiv im Ergebnis des Kassenberichtes nieder, wie Petra Siegwart bekannt gab. Trotz einiger Ausgaben, wie etwa dem Druck neuer T-Shirts, verblieb ein kleiner Gewinn in der Kasse. Patrick Siegwart regte in der Versammlung, der zwölf Mitglieder beiwohnten, die Anschaffung eines Imbisswagens an.

Dies wurde von den Mitgliedern begrüßt. Geklärt werden müsse allerdings noch die Finanzierung. Es wurde vorgeschlagen, das mindestens 50 Prozent der Kosten durch Sponsoren abgedeckt werden müssten. Als weitere Einnahmequelle ist beabsichtigt, den Imbisswagen außerhalb der Fasnachtszeit zu vermieten. In der Versammlung richtete Patrick Siegwart die Bitte an alle Mitglieder, sich künftig stärker einzubringen: “Jeder von uns sollte einspringen und den Verein unterstützen.“ Gudrun Wasmer, Vorsitzende der Narrenzunft Todtmoos, bat dringend um eine regelmäßige Teilnahme eines Vertreters der Rabenschluchtteufel an den Vorstandssitzungen der Narrenzunft. Abschließend gab es in der Runde eine rege Aussprache über interne Differenzen zwischen einigen Mitgliedern.

Der Verein

Die Rabenschluchtteufel wurden 1988 gegründet. Der Verein ist Mitglied in der Narrenzunft Todtmoos. Aktuell gibt es 15 aktive und drei passive Mitglieder sowie sechs Kinder. Vorsitzender: Patrick Siegwart, Telefon 07674/251.