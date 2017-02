Todtmoos Nachtumzug in Todtmoos: Schaurig-schöne Masken tanzen durch den Ort - mit Bildern!

Erster Nachtumzug der Narrenzunft Todtmoos kommt gut an. Guggenmusiken sorgen mit schrägem Sound für gute Stimmung.

Todtmoos (abö) Ein toller Erfolg war der erste Nachtumzug mit Partynacht, organisiert von der Narrenzunft Todtmoos am so genannten „Rosefriddig“. Um 19.11 Uhr startete der bunte Umzug mit 13 Gruppen, Guggenmusiken und über dreihundert Teilnehmern vom Hochrhein über den Hotzenwald bis hinüber ins Wiesental und Markgräfler Land. Schaurig-schöne Masken im bunten Häs waren auf der Umzugsstrecke durch die Todtmooser Hauptstraße zu bestaunen. Mit ihrem schrägen Sound sorgten die Guggenmusiken für Stimmung beim Publikum am Straßenrand. Der närrische Lindwurm endete an der Wehratalhalle, wo die Narren und Zuschauer zur großen Partynacht erwartet wurden. Im Handumdrehen hatte sich der Saal des Kurhauses gefüllt. Die fleißigen Helfer der Todtmooser Zünfte hatten alle Hände voll zu tun, um an den verschiedenen Bars die Gäste zu bedienen.

Die Narrenzunft hatte für den Abend ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Den Anfang machte die Todtmooser Tanzgarde und die kleinen Tanzmäuse. Mit viel Schwung präsentierten die Mädels ihre Garde- und Showtänze. Einige Guggenmusiken hatten im Laufe des Abends Gelegenheit, sich auf der Bühne und im Open Air Bereich zu präsentieren. Mit dabei waren auch die Node Nueli aus Dachsberg, die Zunftmusik der Rüßwihler Chrutschlämpe und die Guggenformation Rondo Bellinziano aus Bad Bellingen. Die Live-Band „upside-down“ begeisterte mit Hits aus den 70er und 80er Jahren. Andrea Malzacher und Benjamin Ernst führten gekonnt durch das Programm. Im Rahmen der Partynacht ernannte Narrenpräsidentin Gudrun Wasmer sechs Zunftmitglieder, die seit mindestens 33 Jahren einer Zunft angehören, zu Ehrenmitgliedern. Drei aktive Fasnächtler wurden für elf Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Die Narrenzunft

Zahlreiche Ehrungen bei der Narrenzunft Todtmoos:

33 Jahre: Hannelore Malzacher, Ingrid Zumkeller, Andrea Riegert, Engelbert Strittmatter, Manfred Maier, Manfred Zimmermann (alle Ehrenmitglieder).

Elf Jahre: Manuela Schmidt, Martin Frommherz, Alexander Brodbeck