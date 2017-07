Todtmoos Motorradfahrer stürzt in Kurve

38-Jähriger verliert bei Ausflugsfahrt bei Todtmoos Kontrolle über sein Motorrad.

Ins Krankenhaus kam am Samstagmittag ein 38 Jahre alter Motorradfahrer, der zuvor auf der L 150 zwischen Mutterslehen und Todtmoos in einer Kurve ins Schleudern geraten und deshalb von der Fahrbahn abgekommen war. Der Motorradfahrer war ansprechbar und zog sich nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen zu. An seinem Motorrad, einer KTM, entstand ein Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro.