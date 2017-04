Todtmoos Motorradfahrer prallt gegen Felsen

Ausflugsfahrt in den Schwarzwald endet mit schwerem Unfall bei Todtmoos.

Schwere Verletzungen zog sich am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der L 146 bei Todtmoos zu. Der 32 Jahre alte Mann fuhr von Häg-Ehrsberg kommend bergwärts in Richtung Todtmoos. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Felswand. Er erlitt Verletzungen am Bein und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Waldshut. An seiner Maschine dürfte ein Schaden von rund 3000 Euro entstanden sein.