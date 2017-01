Todtmoos Morgen starten in Todtmoos die Huskys

Sa,mstag und Sonntag Internationales Schlittenhunderennen in Todtmoos. 140 Gespanne und 1000 Hunde sind vor Ort. Südbadenbus fährt von Bad Säckingen und Waldshut zu den Rennen.

140 Musher aus ganz Europa gehen ab Samstag in Todtmoos mit ihren Gespannen beim Internationalen Schlittenhunderennen in verschiedenen Sprintdisziplinen von vier bis 21 Kilometern an den Start. Die Schlittenhundeführer kommen aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Italien, Frankreich und Polen. Sie haben insgesamt rund 1000 Hunde dabei.

Das Renngelände liegt im Ortsteil Schwarzenbach. „Wir haben einige der besten Musher dabei“, sagt Ruopp. „Und zudem auch überwiegend reinrassige Huskys.“ Ruopp stammt aus Münsingen und hat sich im Alter von 22 Jahren dem Schlittenhundesport verschrieben. Er gehört zu den Favoriten in der offenen Klasse mit fast unbegrenzt vielen Hunden vor dem Schlitten.

Gespanne mit zwei, vier, sechs und acht Hunden treten an sowie offene und reinrassige Teams. Ebenfalls am Start sind die Kategorien Skijöring, bei der der Mensch auf Skis den Hund anleitet, und Pulka mit ein bis vier Hunden im Zuggeschirr mit einem Lastenschlitten. Beeindruckend für die Zuschauer dürften die großen Gespanne der „offenen Klasse“ sein, bei der fast unbegrenzt viele Hunde vor den Schlitten gespannt werden können. Heute findet auch ein Kinderrennen in den Kategorien ein und zwei Hunde statt. Gestartet wird am Samstag und am Sonntag ab 9 Uhr.

Abwechslung wird auch den Urlaubern und Besuchern der Rennen geboten. Am Samstag ab 18 Uhr sind die Huskys hautnah im Alten Kurpark zu erleben: Alaskan Huskys, Siberian Huskys, der Europäische Schlittenhund oder der putzige Samojede. Der Schlittenhunde-Sportsportverein stellt Schlittengespanne und den Rennsport vor. In Trappermanier wird ab 20.30 Uhr gefeiert. Der Country-Abend verspricht gemütliche Stunden mit der "Southbound" im Kurhaus Wehratal.

Interessierte können Schlittenhundefahrten unternehmen, Dogscooter mit einem oder zwei Hunden fahren, selbst Skijöring versuchen oder einfach nur die Hunde kennen lernen. Zudem gibt es noch einen Hundefrisörsalon und einen kleinen Flohmarkt. Im Festzelt wird durchgängig für die Verköstigung gesorgt. Und am Start und Ziel in Schwarzenbach laden verschiedene Stände mit kulinarischen Schwarzwald-Spezialitäten oder mit Hundesportausrüstungen zum Besuch ein.

Die Dauerkarte kostet 12 Euro, die Tageskarte 8 Euro, der Country-Abend ebenfalls 8 Euro. Zwischen Schwarzenbach und der Ortsmitte gibt es im 30-Minuten-Takt einen kostenfreien Buspendelverkehr sowie einen barrierefreien Shuttleservice. Südbadenbus fährt Samstag und Sonntag alle zwei Stunden ab Busbahnhof Waldshut 9.04 bis 11.04 Uhr, ab Busbahnhof Bad Säckingen 8.05 bis 11.05 Uhr, ab Busbahnhof Rickenbach 8.32 bis 12.32, ab Rathaus Herrischried 8.43 bis 12.43 nach Todtmoos.