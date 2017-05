Todtmoos Knatsch im Gemeinderat: Ingomar Franz von den Freien Wähler übt Kritik an der mangelden Kommunikation der Verwaltung

Kontrovers geht es in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Todtmoos zu. Gemeinderat Ingomar Franz von den Freien Wähler übt Kritik an der mangeldnden Kommunikation der Verwaltung.

Todtmoos (abö) Die Beratung im Todtmooser Gemeinderat über die weitere Vorgehensweise beim Ausbau des geplanten Wohnmobilstellplatzes mutierte in der Sitzung zu einer kontrovers und emotional geführten Diskussion über die Kommunikation zwischen der Verwaltung und dem Ratsgremium. Der Platz als solches geriet dabei fast zur Nebensache. Den Stein brachte Gemeinderat Ingomar Franz von den Freien Wählern ins Rollen, der sich zusammen mit Ratsmitglied Jörg Zimmermann (CDU) um eine möglichst rasche Umsetzung des Projektes bemühte. Stein des Anstoßes waren Gespräche zu dem Thema in der letzten Klausur der Räte, der Franz nicht beiwohnte, und über deren Ergebnis er nicht informiert worden sei, so Franz. Konkret ging es um die dort vorgeschlagene Aufschüttung des Platzes mit Aushub von der Wehratalstraße und um die Begrenzung der finanziellen Mittel auf 50 000 Euro für 2017. Es gäbe keinen Beschluss des Gemeinderates, so zu verfahren, zeigte sich Franz verärgert: “Wir haben ein Kommunikationsproblem, wenn es keine Info an den Gemeinderat gibt und seitens der Verwaltung anders geplant wird“.

Den Umgang der Bürgermeisterin speziell mit den beiden Räten, die sich des Projektes annahmen, bezeichnete Ingomar Franz als „menschlich enttäuschend“. Franz zur Klausur: “Wenn die Hälfte der Räte nicht dabei ist, kann so ein wichtiges Thema nicht abgehandelt werden“. Die Klausur sei lediglich ein Diskussionsforum ohne Beschlüsse. Bürgermeisterin Janette Fuchs entgegnete, das die anwesenden Räte die Aufschüttung für gut befanden. Die Maßnahme diene der Refinanzierung, weil die Gemeinde Deponiegebühren von etwa 30 000 Euro erhalte, so Kämmerer Uwe Bonow.

Ingomar Franz erhielt bezüglich seiner Meinung zur Kommunikation Rückendeckung einiger Ratskollegen. Jörg Oehler (Freie Wähler) monierte, das das Protokoll der Klausur vom Herbst 2016 bislang noch nicht auf der Plattform „Ratsinfo“ veröffentlicht wurde: “Ich hätte eine frühzeitige Information erwartet; sie haben die beiden Räte ins offene Messer laufen lassen“, so Oehler an die Adresse der Bürgermeisterin gerichtet. Der fraktionslose Rat Georg Boedeker merkte an, das nicht mit einem Zeitraum von vier Jahren für die Realisierung gerechnet wurde. Kämmerer Uwe Bonow entgegnete, das das Projekt ohne Kreditgenehmigung nicht machbar sei. CDU-Rat Engelbert Strittmatter: “Wichtig ist, das die Sache ins Laufen kommt“. Bürgermeisterin Fuchs versprach Fehlersuche und Aufarbeitung: “Wir sollten uns an einen Tisch setzen und reden“, so ihr Vorschlag. Ingomar Franz ging auf Distanz: “Für mich ist die Sache erledigt“! Auf Vorschlag von Rätin Bettina Wagner (CDU) soll in wenigen Tagen bei einem Vorort-Termin über das weitere Vorgehen beraten werden.