Todtmoos Klassik in der Klinik Todtmoos

Nancy Dahn und Timothy Steeves, Klassik-Duo aus Kanada, sind am morgigen Sonntag in der Klinik Wehrawald zu hören.

München, Badenweiler, Köln, Montreal, Toronto: So lesen sich die Stationen des aktuellen Tourneeplans des Duo Concertante. Nancy Dahn (Violine) und Timothy Steeves (Klavier) gelten als eines der besten Klassik-Duos Kanadas und treten weltweit auf. Umso mehr freut es Matthias Lebert, den Kaufmännischen Direktor des Reha-Zentrums Todtmoos, dass das Duo am Sonntag in der Klinik Wehrawald spielt. Auf dem Bechstein-Konzertflügel der Klinik aus dem Jahre 1900 und auf der Violine kommen Werke von Johann Sebastian Bach, Luigi Dallapiccola, Johannes Brahms und César Franck zu Gehör.

Die Überschrift von Beethovens Kreutzersonate lautet: “In stilo molto concertante“ – die Instrumente sollen gleiche dynamische Stimmen haben. Dies ist das Anliegen des Duo Concertante. Die Kreutzersonate war jenes Stück, mit dem das Duo 1997 die Bühnenwelt mit „musikalischem Dynamit“ (Hallifax Chronicle Herald) eroberte. Auch heute, fünfzehn Jahre später, spricht „die Qualität des Ensemblespiels für deren erstklassige Zusammenarbeit” (Canadian Association of Music Libraries) zwischen diesen beiden “großartigen Instrumentalisten” (Audiophilia). Als Duo Concertante spielten sie schon unter anderem in der Wigmore Hall (London), Chapelle du Bon-Pasteur (Montreal), The Old First Church (San Francisco), Los Angeles County Museum of Art, Roy Thomson Hall, Four Seasons Performing Arts Centre (Toronto), The National Arts Centre (Ottawa) und in der Konzerthalle der Verboten Stadt Beijing. Die Künstler sind an der Memorial University in St. Johns Kanada zu Hause. Beide sind erfahrene Lehrer.

Ihr Engagement im Bereich der Weiterbildung junger Musiker markiert das jährliche “Tuckamore Chamber Music Festival”, das die beiden im Jahr 2000 gegründet haben, um junge Kammermusiker zwei Wochen lang mit Weltklasseinterpreten zu einem intensiven Lern- und Klangerlebnis zusammenzubringen.

am Sonntag, 14. Mai, um 19.30 Uhr in der Klinik Wehrawald in Todtmoos. Eintritt frei.