Todtmoos Kirchengemeinde und Seelsorgeeinheit bringen für 750-Jahr-Feier in Todtmoos Ideen ein

Kirchengemeinde und Seelsorgeeinheit bringen für 750-Jahr-Feier in Todtmoos Ideen ein

Die Katholische Kirchengemeinde und die Seelsorgeeinheit Todtmoos-Bernau beteiligen sich mit vielen Veranstaltungen und Aktionen an der 750-Jahr-Feier von Todtmoos. Besonders Pilger sollen mobilisiert werden. Ausstellungen und Vorträge sind ebenfalls geplant.

Die katholische Kirchengemeinde und die Seelsorgeeinheit Todtmoos-Bernau beteiligen sich mit zahlreichen Aktionen beim 750-Jahr-Jubiläum von Todtmoos 2018. Bei einem Treffen im katholischen Pfarrzentrum wurden verschiedene Vorschläge unterbreitet, die nun Schritt für Schritt umgesetzt werden sollen.

Ein Festausschuss, bestehend aus Mitgliedern des Pfarrgemeinderates und der Pauliner-Patres, werden die Aktionen koordinieren. Von kirchlicher Seite stellt das Patrozinium im August die zentrale Feier zum Jubiläum dar, wie Pater David erklärte. Gertrud Freitag stellte den anwesenden Bürgern die bereits erarbeiteten Themen vor und bat um weitere Mithilfe in den verschiedenen Arbeitsgruppen, die gebildet wurden. Vor dem Festzug am 22. Juli wird in der Wallfahrtskirche ein Gottesdienst gefeiert, der für alle Konfessionen offen ist.

Zum Festzug steuert die Kirche zwei Motivwagen bei. Karl Mutter wird dafür ein Modell der Wallfahrtskirche entwerfen. Arnold Baumgartner möchte eine Szene aus der Gründungslegende erarbeiten. Der Kindergarten beteiligt sich als Fußgruppe. Der Kirchenchor widmet sich dem Thema „Auszug der Benediktiner-Mönche“.

Vom Kirchenchor Bernau kam der Vorschlag, die Pilgerzüge einst und jetzt mit entsprechenden Kostümen darzustellen. Den Wunsch von Pater David, 750 Pilger nach Todtmoos zu holen, griff Hans Loritz aus Öflingen auf. Er möchte alte Wallfahrten wieder für ein Pilgertreffen aktivieren. Geplant ist ein Sternmarsch von den Höhen rund um Todtmoos zur Wallfahrtskirche: "Hier haben wir die Chance, 750 Pilger zu erreichen“, so Loritz. Der Vorschlag von Hans Loritz, ein neues Wallfahrtsbüchlein zu entwerfen, stieß auf große Zustimmung.

Johannes Gehri bemüht sich um die Reaktivierung der Ölbergkapelle in einer Krypta unter dem Hochalter. Ludwig und Erika Jehle haben sich bereit erklärt, zum Jubiläum den Kircheneingang mit einem festlichen Kranz zu schmücken.

Im Lauf des Jahres sind zudem diverse Ausstellungen und Vorträge geplant. Wie Gertrud Freitag erklärte, sollen alte Pilgerbücher, Urkunden, und weitere Kunstschätze präsentiert werden. Der Vorschlag, die Pieta am Hochaltar einmal ohne den Mantel zu zeigen, stieß auf geteiltes Echo.

Auch das Thema Wallfahrtsstände wurde aufgegriffen. Diese sollen im Jubiläumsjahr wieder mit Leben erfüllt werden: "Die Stände sollten religiös und weltlich belebt werden", befand Pater David. Hier kam der Vorschlag für einen Mix aus Ausstellungen und Bewirtung. Pater David: "Pilgerbier und -wein wären nicht schlecht." Auch eine Pilgerwurst könne er sich gut vorstellen. Im Juni ist seitens der Seelsorgeeinheit eine Wallfahrt nach Konstanz, dem früheren Bistum, geplant. Bezüglich der Finanzierung wurde bereits mit dem Ordinariat in Freiburg Kontakt aufgenommen.