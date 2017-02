Todtmoos In Todtmoos soll der Wintersport auch im Sommer weiter wirken

Schlittenhunde sollen künftig auch im Sommer in Todtmoos zu Gast sein. Tourismuschef Dietmar Haß willl die Strahlkraft der Schlittenhunde-WM ausnutzen.

Todtmoos – Der Schlittenhundesport soll künftig im heilklimatischen Kurort Todtmoos zum Ganzjahresthema werden. Dieses Ziel verfolgt der Leiter der Todtmooser Tourist-Information, Dietmar Haß. Im Gespräch mit dieser Zeitung erläuterte Haß seine Ideen und Vorstellungen, die nach und nach in die Tat umgesetzt werden sollen.

Nachdem die diesjährigen Deutschen Meisterschaften im Schlittenhunderennen mit 1000 Hunden und mehr als 12 000 begeisterten Zuschauern erfolgreich über die Bühne gegangen ist, stehen die nächsten Aktionen schon im Terminkalender fest. In Zusammenarbeit mit dem Veranstalter Huskytouren Hochschwarzwald und dem Hotel "Rössle" in Todtmoos-Strick wird am Freitag, 17. Februar, und am Samstag, 4. März, ein Husky-Workshop angeboten. Die Teilnehmer dürfen sich nach einigen Trockenübungen selbst als Musher (Schlittenhundeführer) betätigen und ein Hundeschlitten-Gespann selbst lenken. Erfahrene Musher stehen gerne für Fragen rund um diesen faszinierenden Sport zur Verfügung.

„Das Thema Schlittenhunde soll den ganzen Winter gespielt werden. Wir wollen von einer reinen Wochenendveranstaltung wegkommen“, lautet der Wunsch von Dietmar Haß. In der Todtmooser Tourist-Information werden sogar Überlegungen angestellt, die Schlittenhunde auch im Sommer nach Todtmoos zu holen. Angedacht ist die Einrichtung eines Trainingslagers, wo auch Gäste die sportlichen Vierbeiner hautnah erleben können. Hierbei soll allerdings auch auf die Bedürfnisse der Tiere Rücksicht genommen werden, wie Dietmar Haß betont. Bei höheren Temperaturen etwa müssten die Schlittenhunde geschont werden und große Anstrengungen seien tabu. Gefahren wird im Sommer übrigens mit sogenannten Rollschlitten.

So könnte es in diesem Sommer bereits sein, dass die Huskys nicht nur als Plüschtiere in den Auslagen diverser Geschäfte zu sehen sind, sondern zumindest zeitweise das Ortsbild von Todtmoos prägen. Der Schlittenhund als optischer Werbeträger für Todtmoos wird seit kurzem im Café Zimmermann eingesetzt. Wenn der Gast dort einen Cappuccino bestellt, blickt er in das freundliche Gesicht eines Huskys, der auf den Milchschaum gezaubert wurde. Passend zum Schlittenhundesport gibt es auf der Tourist-Information seit Kurzem Coins für Einkaufswagen mit dem Konterfei eines Schlittenhunds zu kaufen. Dietmar Haß kann sich gut vorstellen, dass diese Coins von den örtlichen Gastgebern als sogenannte Give-Aways, also kleine Geschenke, an die Gäste verschenkt werden. Generell soll die Werbung für den Schlittenhundesport in Todtmoos weiter forciert werden. Nach Informationen von Dietmar Haß haben sich zum Husky-Workshop am 17. Februar bereits verschiedene Medien für Berichte angemeldet.