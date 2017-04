Todtmoos Hunderennen in Todtmoos rechnet sich

Hunderennen in Todtmoos rechnet sich

Das Schlittenhunderennen beschert der Gemeinde Todtmoos in diesem Jahr einen finanziellen Überschuss.

Todtmoos (abö) Nicht nur aus organisatorischer, sondern auch aus finanzieller Sicht war das diesjährige Schlittenhunderennen ein voller Erfolg. Unterm Strich konnte die beliebte Veranstaltung mit einem Plus von 10 265 Euro abgerechnet werden, wie in der Sitzung des Gemeinderates bekannt gegeben wurde. Alleine aus den Eintrittsgeldern konnten 46 360 Euro generiert werden. Dies wird auf die gute Bewerbung der Veranstaltung mit Tausenden von Besuchern sowie die idealen Wetterbedingungen zurückgeführt. Für Werbung wurden 14 389 Euro ausgegeben. Fremdleistungen externer Firmen beliefen sich auf 17 470 Euro. Auf der Guthaben-Seite schlägt das Sponsoring mit 5070 Euro zu Buche. Die Bürgermeisterin zeigte sich zufrieden: "Das Schlittenhunderennen war erfolgreich; es hat alles gepasst". Auch die Räte nahmen das Ergebnis wohlwollend zur Kenntnis, da es in der Vergangenheit auch immer wieder Rennen mit negativen Abrechnungszahlen gegeben hat.