Todtmoos Hornwochenende mit großem Abschlusskonzert

Das Zusammenspiel klappt bestens. 80 Teilnehmer des Hornwochenendes musizieren beim großen Abschlusskonzert gemeinsam auf der Bühne.

Todtmoos – Als Höhepunkt des mittlerweile 14. Hornwochenendes in Todtmoos boten die 80 Teilnehmer am Sonntagnachmittag im Kurhaus Wehratal ein tolles Abschlusskonzert. Zehn namhafte Dozenten, darunter Erja Jukamo-Ampuja aus Helsinki, Mischa Greull aus Zürich und Takashi Sugimoto aus Basel unterrichteten die Hornisten im Alter zwischen sieben und achtzehn Jahren und studierten ein anspruchsvolles Programm ein. Bereits am Vorabend konzertierte das Masterklassen-Ensemble unter der Leitung von Julian Gibbons im Reha-Zentrum Klinik Wehrawald. Die jungen Hornisten aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz waren in acht Gruppen aufgeteilt und boten ihrem Leistungsstand entsprechend ein breites Spektrum an Kompositionen.

Von Rock über Swing und Jazz bis hin zur Klassik blieben keine Wünsche offen. Die Jugendlichen spannten den Bogen von „Mozart’s kleiner Nachtmusik“ über den legeren „Charleston“ bis hin zum Traditional „Greenleeves“. Ein Höhepunkt war der Auftritt des Masterklassen-Ensembles mit dem imposanten Werk „Finlandia“.

Das Ensemble bot einen beeindruckenden Klangkörper und präzises Zusammenspiel. Das Gesamt-Ensemble mit allen Teilnehmern wagte sich als krönenden Abschluss an Michael Jackson’s legendären „Thriller“. Bürgermeisterin Janette Fuchs dankte den Dozenten und Organisatoren, insbesondere dem Initiator Julian Gibbons, für ihr Engagement.

Gibbons seinerseits fand lobende Worte für die Unterstützung des Hornwochenendes durch die Gemeinde sowie der Jugendmusikschule Bad Säckingen. Sein Dank galt auch dem unermüdlichen Organisationsteam mit Johanna Birth an der Spitze.

Das Hornwochenende in Todtmoos hat das Ziel, Freude und Begeisterung für das gemeinsame Hornspiel in der Region zu vermitteln. Es soll die Grenzen zwischen Amateur- und Profimusikern verschwimmen lassen und Hornisten aus der ganzen Region zusammenführen.