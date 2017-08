Todtmoos Hoher Sachschaden bei Motorradunfall auf der L 151

Zu schnelles Fahren auf kurvenreicher Strecke führte am Sonntag auf der 151 zu einem weiteren Unfall mit Beteiligung eines Motorradfahrers.

Der 31-jährige Mann aus der Schweiz fuhr um 12.30 Uhr die bei Motorradfahrern beliebte Strecke von Präg kommend in Richtung Todtmoos. In einer Kurve geriet das Krad aufgrund zu hoher Geschwindigkeit über die Mittellinie und kollidierte mit einem entgegenkommenden Sprinter. Der Kradfahrer stürzte und das Krad rutschte noch mehr als 20 Meter über die Straße, ehe es in einer Hotelzufahrt zum Liegen kam. Dort lief das gesamte Motorenöl aus und musste später von der Feuerwehr beseitigt werden. Der Kradfahrer hatte Glück im Unglück und verletzte sich nicht allzu schwer. Der Mann trug eine Schutzausstattung. Der Rettungsdienst und ein Notarzt kamen vor Ort und kümmerten sich um den 31-Jährigen. Am Motorrad entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 12000 Euro geschätzt.