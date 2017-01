Todtmoos Hirsch soll Besucher locken: Neue Todtmooser Bürgerinitiative präsentiert Ideen für Entwicklung der Gemeinde

Neue Bürgerinitiative Freunde für Todtmoos präsentiert im Gemeinderat Ideen für die Entwicklung der Tourismusgemeinde. Im Ortsteil Au auf dem Rappenfelsen soll eine gigantische Hirschfigur die Blicke der Besucher auf sich ziehen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Todtmoos – "Freunde für Todtmoos", eine neu gegründete Bürgerinitiative, präsentierte dem Gemeinderat in der ersten Sitzung im neuen Jahr ihr ausgearbeitetes Projekt mit Ideen und Visionen für die zukünftige Entwicklung der Tourismusgemeinde. Winfried Maier stellte den so genannten Weg der Attraktionen vor, der die gesamte Gemeinde von Nord nach Süd verbinden soll. Vier solcher Attraktionen konnte Maier präsentieren.

Im Ortsteil Au auf dem Rappenfelsen soll eine gigantische Hirschfigur aus speziellem Stahl mit fast zehn Metern Höhe und knapp neun Metern Breite die Blicke der Besucher auf sich ziehen. Ein entsprechender Bauantrag wurde noch am selben Abend vom Gemeinderat einstimmig befürwortet. Bislang beteiligten sich schon 20 Sponsoren, überwiegend aus der heimischen Wirtschaft, an der Finanzierung des Hirsches. Ein Großteil des Geldes (30 000 Euro), quasi als Geschenk für die Gemeinde, sei bereits beisammen, freute sich Maier.

Weiter nördlich soll eine riesige, 400 Meter lange Hängebrücke das Wehratal in 80 Metern Höhe überspannen. Die Brücke könne für Todtmoos zum Besuchermagneten werden und sei ein Alleinstellungsmerkmal, so Maier. Die bezifferten Kosten von rund 1,3 Millionen Euro müssten über Fördermittel aus verschiedenen Töpfen finanziert werden. Maier bat die Verwaltung, hier entsprechend tätig zu werden.

Oberhalb des Ortsteiles Glashütte, am so genannten Rheintalblick, können sich die engagierten Bürger eine bewirtschaftete Sonnenalm mit Einkehrmöglichkeit vorstellen. Eine Ziegenzucht und das Angebot eigener produzierter Lebensmittel sei denkbar: "In Todtmoos fehlt eine solche Almhütte", erklärte Winfried Maier. Ein Betreiber hätte schon Interesse bekundet.

Im Ortskern im Bereich des neuen Sanierungsgebietes Vordertodtmoos III schlägt die Bürgerinitiative einen Wanderstern vor. Von dort sollen alle Todtmooser und überregionalen Wanderwege starten oder weiterführen. Ein Info-Point und ein Verpflegungspunkt sind ebenfalls vorgeschlagen. Die Wehratalstraße soll zurückgebaut und der Kurpark ausgeweitet werden. Die einzelnen Vorschläge müssten alle im Verbund gesehen werden, betonte Winfried Maier: "Das ist ein nachhaltiges Projekt, das über Jahre angelegt ist". Maier sieht hier eine gute Chance, dem stetigen Rückgang der Gästezahlen in Todtmoos entgegenzuwirken: "Das sind Visionen, was in Todtmoos passieren könnte, aber trotzdem nur Mosaiksteine."

Bürgermeisterin Janette Fuchs und die Ratsrunde bewerteten die Initiative durchweg positiv. Gemeinderat Georg Boedeker: "Winfried Maier hat den Nagel auf den Kopf getroffen." Nun soll im Gemeinderat baldmöglichst und im Tourismusausschuss über die Vorschläge beraten werden.

Freunde für Todtmoos

Die Bürgerinitiative Freunde für Todtmoos entstand aus Teilnehmern einer Leistungsschau im Gewerbegebiet Sägemoos 2014. Die Initiatoren sind Winfried Maier (Bürstenfabrik), Familie Wagner (Fliesenfachgeschäft), Daniel Stoll (Stoll Bau), Michael Simon (Schreinerei), Martin Frommherz (Schreinerei), Chantal Walther (Schwarzwald-Wanderreiten), Christian Zumkeller (Sägewerk).