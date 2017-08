Todtmoos Heimatmuseum Todtmoos erfreut sich großer Beliebtheit

Der Förderkreis Heimatmuseum freut sich über stabile Besucherzahlen des Heimatmuseum. Allerdings bereitet der Mitgliederschwund im Verein große Sorgen.

Todtmoos (csi) Auf ein ruhiges Jahr blickte der Förderkreis Heimatmuseum und Geschichte in seiner Hauptversammlung am Samstag zurück. Sorgen bereiten zu zurückgehenden Mitgliederzahlen, Mitgliederwerbung tut not. Im Rahmen des 750-jährigen Jubiläums von Todtmoos im kommenden Jahr will man sich mit mehreren Wagen am Festumzug beteiligen.

Das Interesse am Heimatmuseum ist nach wie vor ungebrochen, 2772 Besucher konnten in 2016 verzeichnet werden. Im Vergleich zum Vorjahr ein nur leichter Besucherrückgang. Von Interesse waren zudem die Glasbläservorführungen mit 900 Besuchern (Vorjahr 867). Wie gut das Heimatmuseum bei den Besuchern ankommt, zeigt auch die Tatsache, dass das Spendenkässle mit rund 1000 Euro gut gefüllt war. Beim Naturparkmarkt konnte bereits zum zweiten Mal eine alte Schnapsbrennanlage vorgeführt werden. In den Ausstellungräumen wurde die Beleuchtung auf LED umgerüstet.

Sorgen bereitet die Mitgliederentwicklung, nur noch 58 Mitglieder, zwei weniger als im Jahr zuvor, gehören dem Förderkreis an, die meisten von ihnen sind bereits über 70 Jahre alt. Mitgliederwerbung tut not, da war man sich einig. Und auch die Zahl deren, die zu den Öffnungszeiten im Museum Dienst tun, geht zurück. Mit nur sechs Helfern wird der Museumsbetrieb derzeit aufrecht erhalten, weitere Helfer sind hoch willkommen.

In den kommenden Monaten kommt einiges auf die Aktiven zu. Im November soll die Beschilderung im Museum erneutert werden, es gilt, rund 650 Schilder auszutauschen. Auch die Entfernung einiger Exponate steht in Rede. Der Vorschlag, das Museum im November aufgrund der anstehenden Arbeiten zu schließen, stieß nicht allgemein auf Gegenliebe. Mit Rücksicht auf die Klinikgäste wurde angeregt, trotz der Herausforderung durch die Arbeiten das Museum zumindest an einem Tag in der Woche zu öffnen. Eine Entscheidung wird erst im September fallen.

Bei dem anstehenden Feierlichkeiten anlässlich des 750-jährigen Jubiläums von Todtmoos wird sich der Förderkreis ebenfalls einbringen. Geplant ist eine Teilnahme am Festumzug mit mehreren historischen Wagen. Im Neuen Kurpark soll zudem eine Hütte aufgebaut werden, in dem historische Geräte zu sein sollen.

Ein aufwändiges Projekt, für das mindestens 30 Helfer gebraucht werden. Dank externer Helfer, die ihre Hilfe bereits zugesagt haben, wird man das Projekt aber stemmen können, ist sich der Vorsitzende des Förderkreises Klaus Lange sicher. Auch einen Kalender mit historischen Bildern wird es wieder geben. Kritisch wurde aus den Reihen der Versammelten angemerkt, dass kein Vertreter der Gemeinde an der Hauptversammlung teilgenommen hatte. Ein Jahr vor dem Jubiläum ein misslicher Umstand, hieß es.