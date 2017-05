Todtmoos Hedy Messerschmid ist schon 40 Jahre in der Frauengymnastikgruppe Todtmoos

Die Frauengymnastikgruppe Todtmoos zieht eine positive Bilanz. In der Hauptversammlung wird Hedy Messerschmid für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Über ein positiv verlaufenes Vereinsjahr zog die Frauengymnastikgruppe Todtmoos Bilanz. Im Mittelpunkt der Versammlung stand das Überreichen einer Urkunde und eines Blumenstraußes an Hedy Messerschmid, die seit 40 Jahren aktiv in der Frauengymnastikgruppe ist.

Eine wesentliche Änderung wird es im neuen Vereinsjahr bei den Übungsstunden geben. Während bislang in zwei Altersgruppen in der Wehratalhalle trainiert wurde, wird künftig nur noch in einer Gruppe trainiert. Übungsabend wird wie bisher der Dienstag sein. Um 19 Uhr wird das einstündige Training beginnen. In einer geheimen Abstimmung votierten die Mitglieder dafür, dass die beiden Übungsleiter Gregor Klutzka und Sonja Opfer abwechselnd die Übungsabende leiten.

Über ein gutes Vereinsjahr berichtete die Vorsitzende Ursula Baumgartner. Schriftführerin Vera Burger erinnerte an die Aktivitäten. So begann das Jahr mit einem gemeinsamen Gaumenschmaus im Café Bockstaller in Todtmoos, ehe im Mai dem Fernsehturm in Stuttgart ein Besuch abgestattet wurde. Eine atemberaubende Aussicht wurde den Todtmooser Frauen geboten, ehe die Innenstadt und anschließend der Schlosspark besucht wurden. Wegen des schlechten Wetters musste allerdings ein geplantes Grillfest ausfallen. Rosemarie Kaiser berichtete über die finanzielle Entwicklung des Vereins. Geringfügig ist der Kassenbestand gesunken, obwohl der Kasse kein Geld für den Ausflug entnommen wurde.

Bürgermeisterin Janette Fuchs nahm nicht nur die Entlastung des Vorstandes vor, sondern gab auch ihrer Freude Ausdruck, dass es bei den Damen auch im gesellschaftlichen Bereich recht gut laufe. Im Zusammenhang mit dem Jubiläum der Gemeinde im nächsten Jahr bat die Bürgermeisterin die Frauengymnastikgruppe, auch bei den Festivitäten mit Hand anzulegen. Voraussichtlich am 21. Oktober wird die Frauengymnastikgruppe der Chrysanthema in Lahr ein Besuch abstatten. Zum Abschluss der Versammlung erhielt die Vorsitzende Ursula Baumgartner, die seit 27 Jahren den Verein leitet, ein Präsent.

Todtmoos wurde 1976 gegründet. Derzeit hat der Verein 31 aktive und acht passive Mitglieder. Übungsstunde ist jeweils Dienstag von 19 bis 20 Uhr in der Wehratalhalle. Vorsitzende ist Ursula Baumgartner, Telefon 07674/300.