Todtmoos Hans-Peter Greiner von der Trachtenkapelle erhält besondere Ehrung

Für "60-jährige Tätigkeit zur Förderung der Musik" erhielt Hans-Peter Greiner von der TK Todtmoos die Goldene Ehrennadel von der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände überreicht.

Hans-Peter Greiner aus Todtmoos wurde dieser Tage eine ganz besondere und seltene Ehrung zuteil. Der passionierte Blasmusiker wurde von der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände für "60-jährige Tätigkeit zur Förderung der Musik" mit der Goldenen Ehrennadel mit Diamant, Jahreszahl und Ehrenbrief ausgezeichnet. Felix Schreiner, Präsident des Blasmusikverbandes Hochrhein, übernahm die Ehrung im Kurhaus in Bernau im Rahmen der Verbandsehrungen.

Das Musizieren wurde Hans-Peter Greiner quasi schon in die Wiege gelegt. Bereits sein Vater und sein Bruder waren begeisterte Musiker und wirkten bei der Trachtenkapelle Todtmoos mit. Hans-Peter Greiner wurde in Schopfheim geboren, wuchs in Raitbach auf und wurde von seiner Familie schon in jungen Jahren an die Blasmusik herangeführt. Der heute 71-Jährige begann seine musikalische Laufbahn im Alter von zehn Jahren. Herbert Siebold vom Musikverein Raitbach brachte ihm damals das spielen auf dem Tenorhorn bei. Fortan war Greiner aktiv als Tenorhornist in Raitbach tätig.

Im Frühjahr 1969 zog es ihn der Liebe wegen vom Wiesental in das Wehratal. Hier in Todtmoos lernte er seine Frau Rita kennen. Es dauerte nicht lange, bis der damalige Vorsitzende der Trachtenkapelle Todtmoos, Willi Eckert, bei Hans-Peter Greiner vorsprach, ob er nicht Lust habe, im Verein mitzuspielen. Der Vollblutmusiker zum spontanen Einstieg bei der Trachtenkapelle: "Ich habe sofort zugesagt, selbstverständlich ohne meine Frau vorher gefragt zu haben."

Seit dem erlebte Greiner die Höhen und Tiefen des Vereinslebens. Er wechselte im Laufe der Jahre vom Tenorhorn auf den Bariton. Nicht nur als aktiver Musiker engagierte er sich; Greiner gehörte über zwei Perioden als zweiter Vorsitzender dem Vorstandsgremium an. Als Notenwart sorgte er für Ordnung. Viele große Jubiläen der Trachtenkapelle erlebte Hans-Peter Greiner hautnah mit. Vom 100-jährigen bis zum 150-jährigen Jubiläumsfest half er stets tatkräftig mit. Schmunzelnd erinnert er sich an frühere Zeiten, wo nach der Musikprobe oft Karten gespielt wurde. Besonders in Erinnerung geblieben sind Greiner die Auftritte am 1. Maifeiertag: "Das gab meist eine längere Sitzung, oft bis zum anderen Morgen."

Die Tradition der Blasmusik wird im Hause Greiner übrigens weiter fortgeführt. Alle drei Kinder erlernten ein Instrument. Tochter Cornelia spielt heute an der Seite ihres Vaters Tenorhorn. Und auch sein Enkel Valentin hat den Sprung in die Trachtenkapelle geschafft und spielt das Flügelhorn. Wie Hans-Peter Greiner erzählt, hat der Enkel jedoch bereits Ambitionen auf sein Instrument: "Wenn Opa mal bei der Musik aufhört, nehme ich den Bariton." Im Rahmen der Ehrungen wurde auch dem Dirigenten der Trachtenkapelle Todtmoos, Martin Kaiser, die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre aktives Musizieren verliehen.