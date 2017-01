Todtmoos Guggebattle: Fasnacht kommt richtig in Fahrt

Die Schinzeguggis aus Bergalingen und die Hotze-Hüüler aus Rickenbach haben sich beim ersten Guggebattle in der Schwarzwaldspitze gemessen. In der Saison 2017 folgen noch weitere Battles.

Todtmoos (abö) Der erste Guggebattle der Narrensaison 2017 lockte am Donnerstagabend zahlreiche Fans der schrägen Töne in das Alpentippi der Schwarzwaldspitze in Todtmoos. Auf Einladung von Spitzenchef Volker Albiez heizten zwei Guggenformationen aus dem Hotzenwald die Stimmung so richtig an. Den Anfang machten die Schinzeguggis aus Bergalingen. Mit sattem Sound und einem tollen Programm begeisterten die Guggis das Partyvolk. Gegen Mitternacht hatten dann als zweiter Act des Abends die Hotze-Hüüler aus Rickenbach ihren großen Auftritt. Die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt und die Guggenmusik-Fans standen dicht gedrängt vor der Bühne. Zwischen den Liveauftritten war Partymusik vom Feinsten angesagt. Vor dem Guggebattle gab es, quasi als Stärkung für die Musiker, ein deftiges Essen, spendiert von Volker Albiez.

Schon seit einigen Jahren gehört der Guggebattle Anfang Januar zum festen Programm der Schwarzwaldspitze. Im Januar und Februar folgen noch fünf weitere Guggepartys im Alpentippi. Mit dabei sind unter anderem die Zedi Sompfguuger aus Sengen in der Schweiz, die Hotzenguggis aus Herrischried und die Waieblätzer aus Dossenbach.

Bildergalerie im Internet: