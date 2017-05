Todtmoos Gugge-Ensemble Todtmoos will gemeinnütziger Verein werden

Gugge-Ensemble Todtmoos will gemeinnütziger Verein werden

Das Gugge-Ensemble Todtmoos will gemeinnütziger Verein werden. Die Mitglieder stimmen umfangreichen Satzungsänderung zu. Am 11. November 2017 wird das Gugge-Ensemble Todtmoos mit einer großen Guggen-Party seinen 50. Geburtstag feiern.

Todtmoos (abö) Das Gugge-Ensemble Todtmoos strebt die Anerkennung als gemeinnütziger Verein an. Aus diesem Grund stimmten die Mitglieder bei der Hauptversammlung im Gasthaus Sternen einer umfangreichen Änderung der bisherigen Satzung aus dem Jahr 1996 einstimmig zu.

Der Vorsitzende Julian Schwinkendorf sprach von einer „nicht unerheblichen Änderung im Verein“. Er legte den Anwesenden die Vor- und Nachteile einer solchen Entscheidung dar. Unter anderem führte Schwinkendorf steuerliche Gründe an. Zweck des Vereins sei die Pflege des Brauchtums und das Ausrichten kultureller Ereignisse.

Von Nachwuchssorgen kann beim Gugge-Ensemble keine Rede sein. Nach der Probezeit wurden an dem Abend gleich zwölf Neumitglieder aufgenommen. Es sind dies Tobias Wasmer, Martin Jaschke, Moritz Kreuzwieser, Miriam Schlatterer, Miriam Schmidt, Gerhard, Niklas, Saskia und Melanie Schwald, Stefan Soder, Lisa Waßmer und Thomas Greiner. Viel zum Schmunzeln gab es beim humorvoll verfassten Tätigkeitsbericht von Jasmin Stoll. Manch lustige Begebenheit wurde in Erinnerung gerufen. Bei zahlreichen Auftritten in der Region war das Gugge-Ensemble vertreten.

Zu hören war die Todtmooser Formation unter anderem in Lörrach, Rheinfelden, Öflingen und Rickenbach und natürlich bei den heimischen Veranstaltungen. Nach dem Kassenbericht von Andrea Malzacher steht der Verein auf solider finanzieller Basis. Der musikalische Leiter Matthias Mutter zeigte sich zufrieden und sprach von einer sehr guten Saison: “Alle haben super mitgezogen; es war mir eine Freude, mit euch die Saison zu gestalten“, so Mutter. Der durchschnittliche Probenbesuch lag bei über 80 Prozent. Die Probenbesten bekamen ein Präsent. Bürgermeisterin Janette Fuchs übernahm die Entlastung des Vorstands und dankte dem Gugge-Ensemble für ihren Einsatz: “Sie opfern viel Freizeit und sind eine Bereicherung für den Ort“, so die Bürgermeisterin.

Einstimmig beschlossen wurde die Anschaffung eines neuen Häs zur Saison 2018/19. Für diese Aktion wurde aus den Reihen der Aktiven ein Team gebildet. Ebenfalls zugestimmt wurde einer Erhöhung des Aktiv-Beitrages von 25 auf 30 Euro. Als Grund nannte Julian Schwinkendorf die Ausgaben für Buskosten. Am 11. November 2017 wird das Gugge-Ensemble Todtmoos mit einer großen Guggen-Party seinen 50. Geburtstag feiern. Die Vorsitzende der Narrenzunft, Gudrun Wasmer, zeigte sich stolz darüber, das die Guggenmusik Teil des Vereins sei.

Der Verein

Das Gugge-Ensemble Todtmoos 1967 besteht aktuell aus 33 aktiven sowie aus drei Ehren- und 16 Passimitgliedern. Vorsitzender ist Julian Schwinkendorf und musikalischer Leiter ist Matthias Mutter.

