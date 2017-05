Todtmoos Gnadenlos: Pilger nehmen bei der Hornusser Wallfahrt alle Strapazen auf sich

166 Pilger machen sich trotz tropischer Temperaturen auf den Weg zur Wallfahrtskirche nach Todtmoos und erfüllen so Gelübde ihrer Vorfahren.

Todtmoos (halo) Normalerweise fürchten die Pilger bei der Hornusser Wallfahrt Regen und Schnee und freuen sich auf schönes Wetter. Dem Gelübde ihrer Vorfahren entsprechend machen sie sich auch dieses Jahr betend auf den Weg zu Mutter von Todtmoos. Doch dieses Jahr war es eine harte Prüfung. Da brannte die Sonne gnadenlos auf die Pilger nieder und bei jeder Pause waren die Trinkflaschen das begehrteste Objekt. „Mensch ich bi pflatternass!“ hörte man einige stöhnen. Manche Wasserflasche war schneller leer, als geplat. Doch die Pilger hielten zusammen und halfen sich gegenseitig aus. Jedes Schattenplätzchen wurde in den Pausen genützt um kurz abzuliegen. Aber danach ging es mit der gewohnten Disziplin weiter auf den Weg wenn Pilgerleiter Charly Herzog den nächsten Rosenkranz anstimmte.

Umso größer war die Freude beim großen Einmarsch in die Wallfahrtskirche in Todtmoos. Alle Mühe war vergessen als Victor Stocker und Altbürgermeister Herbert Kiefer – begleitet von Organist Michael Asal – auf ihren Trompeten ein Marienlied anstimmten. Alle waren tief ergriffen.

Der Prior des Kloster der Pauliner in Todtmoos – Pater David – begrüßte die Pilger herzlich und dankte den Teilnehmern in seiner liebenswürdigen Art für ihr Kommen. Dabei lies er es sich nicht nehmen, schon auf das 750-jährige Jubiläum von Todtmoos im kommenden Jahr hinzuweisen. Mit seinem eher schelmischen Wunsch, dass es nächstes Jahr 750 Wallfahrer seien, die kommen, löste er viele Gedanken und Diskussionen aus. Dazu später mehr. Er stellte auch das jüngste Mitglieder des Klosters – Pater Lukas – vor, der seit Oktober 2016 dem Konvent angehört.

Dieser lies es sich nicht nehmen, trotz einer Knieoperation, die Pilger von Hornussen nach Todtmoos und wieder zurück zu begleiten. Man sah ihm die Freude an, dass er trotz der Strapazen den Weg geschafft hat.

Die Pilger bezogen dann ihre Zimmer in den verschieden Unterkünften und trafen sich erholt und gestärkt um 20 Uhr wieder in der voll besetzten Wallfahrtskirche zur feierlichen Marienandacht. Nach der Maiandacht wurde in Gruppen über das Jubiläumsjahr 2018 gesprochen und am Dienstagmorgen konnte Pilgerleiter Charly Herzog schon darüber berichten. Am Dienstag trafen sich die Pilger zunächst um 7 Uhr zur Frühmesse, bei der der ganze Konvent des Klosters zugegen war und eine feierliche Messer zelebrierte. Nach dem Frühstück kamen dann die Pilger um 9.30 Uhr wieder in der Wallfahrtskirche zusammen, wo sie von Pater David herzlich verabschiedet und zusammen mit Pater Roman bis zum Dorfanfang begleitet wurden.

Bei einem letzten Blick auf die Wallfahrtskirche dankten alle nochmals für die schönen und besinnlichen Stunden und gedachten aller im vergangenen Jahr verstorbenen ehemaligen Pilger. Danach berichtete der Pilgerleiter, dass es am 22. Juli 2018 ein großes Pilgerfest in Todtmoos geben wird, zu dem Wallfahrer aus der ganzen Region eingeladen sind.

Neben der Traditionswallfahrt am 14. und 15. Mai 2018 wollen die Hornusser und Fricktäler daran teilnehmen. Wem es möglich ist, soll so daran teilnehmen, wie die Vorfahren damals auf Wallfahrt gingen. Die Frauen im Sonntagsstaat und die Männer im dunklen Anzug. Die sei aber kein “Muss“.

Danach wurde in den Pausen schon angeregt über diese schöne Idee beraten. So waren am Schluss all die Strapazen vergessen und die Pilger verabschiedeten sich am Schluss mit der Hoffnung im kommenden Jubiläumsjahr wieder gemeinsam schöne und eindrucksvolle Stunden bei der Mutter von Todtmoos verbringen zu dürfen.