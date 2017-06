Todtmoos Gemeinderat: Todtmoos tritt der Hochschwarzwald Tourismus GmbH bei

Der Gemeinderat Todtmoos hat mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung dem Beitritt der Gemeinde zur Hochschwarwald Tourismus GmbH zugestimmt. Bürgermeisterin Janette Fuchs wehrte sich gegen den Offenen Brief von fünf Gastronomen.

Todtmoos tritt der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) bei. Diesen Beschluss fasste der Gemeinderat am Donnerstag bei einer Gegenstimme (CDU, Jörg Zimmermann) und einer Enthaltung (CDU, Engelbert Strittmatter). Bürgermeisterin Janette Fuchs distanzierte sich ausdrücklich von dem Widerstand, den fünf Gastgeber am Dienstag in einem offenen Brief zum Ausdruck gebracht hatten. Hingegen entspreche ihr Engagement für einen HTG-Beitritt vielmehr den Zielen, die die Bürger im Leitbild ausgearbeitet hatten. Das angespannte Verhältnis zwischen der Gemeinde und der Ferienwelt Südschwarzwald (FeWe) zeigte sich erst bei dem anderen Beschluss, die Buchführung für die FeWe sofort niederzulegen. Dazu war es gekommen, weil die Ortsverwaltung den Vorwurf einer ungenauen Abrechnung für 2016 als nicht haltbar zurückweist.

Als unhaltbar bezeichnete zunächst Bürgermeisterin Janette Fuchs "die Unterstellungen des Offenen Briefs". So würden die fünf Unterzeichner „nur eine kleine Gruppe“ ausmachen, die „den Weg für andere nicht verbauen“ sollten. Auch werde die Todtmooser Gästekarte nicht, wie die Verfasser es darstellten, abgeschafft. Und auch das Personal der Tourist-Information werde übernommen. Verhandlungsfähig sei hingegen der genaue Umfang der Werbestrategie. Niemand werde zu etwas gezwungen; wer seinen Betrieb lieber selber vermarkten möchte, könne dies weiterhin tun, so Janette Fuchs.

Auf die Frage nach Kosten erklärte Fuchs, dass zu den jährlichen Ausgaben für Werbung in Höhe von 350 000 Euro noch zehn Prozent für die Managerleistung kommen, sowie 9000 Euro pro Jahr für den Aufbau der Infrastruktur, Tafeln und EDV.

Die große Mehrheit der Gemeinderäte hielt an dem Beitritt zur HTG fest. In ihren Stellungnahmen verdeutlichten die Gemeinderäte ihre Überzeugungen. Davon, dass die HTG zur Steigerung der Übernachtungszahlen beitragen werde und eine Marke mit starker Außenwirkung sei, ist Wolfgang Jehle (Freie Wähler) überzeugt. Jörg Zimmermann (CDU) könne hingegen nicht ignorieren, dass einige Betriebe den Beitritt nicht wollen.

Das Thema wurde zwei Stunden später nochmals aufgegriffen unter dem Tagesordnungspunkt der „sofortigen Niederlegung der Buchhaltung für die Ferienwelt Südschwarzwald“. Es hieß, das Kommunalamt des Landratsamtes, welches die Finanzen der FeWe prüft, habe Mitte 2016 die „Richtigkeit der Abrechnungen in Frage gestellt“. Man dürfe sich diese Unterstellungen nicht bieten lassen, befanden die Freien Wähler. Hingegen erklärten Zumkeller, Boedecker und Zimmermann (CDU), die Gemeinde solle wegen 500 Euro – um die es laut Hauptamtsleiter Uwe Bonow ging – nicht das Verhältnis zu den anderen Gemeinden auf die Spitze treiben. Der Beschluss fand dennoch eine deutliche Mehrheit.

Auf Nachfrage unserer Zeitung zeigte sich Ferienweltsprecher Stefan Dorfmeister zum HTG-Beitritt nur wenig überrascht: „Die Zeichen standen auf Trennung, was wir bedauern, weil wir an uns glauben. Was Herbert Kiefer aufgebaut hat, werden wir in seinem Sinn weiter verfolgen.“ Stefan Dorfmeister erklärte, dass man vorbereitet sei und die Geschäftsstelle rückwirkend zum 1. Juni 2017 nach Bad Säckingen umsiedelt, weil man hier über ausreichend Personal verfüge. Ihre neuen Strukturen werde die Ferienwelt nach Pfingsten vorstellen.