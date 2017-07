Todtmoos Gemeinderat: Neue Pflanzenkübel für das Ortsjubiläum

Der Gemeinderat Todtmoos hat über Pflanzkübel für das anstehende Ortsjubiläum beraten. Ein Info-Stern soll auf touristische Höhepunkt hinweisen.

Todtmoos (abö) Drei Themen standen am Dienstagabend auf der Agenda bei der Ortsbesichtigung des Todtmooser Gemeinderates. Zunächst wurden verschiedene Modelle neuer Pflanzkübel zur Verschönerung des Ortsbildes zum 750-jährigen Bestehen im kommenden Jahr in Augenschein genommen. Die bepflanzten Exemplare waren in der Hauptstraße ausgestellt. Keiner der drei Pflanzkübel fand die Zustimmung der anwesenden Räte. Zur Auswahl standen zwei Varianten gegossener Steinkübel sowie ein Stahlkübel in aktueller „Rostoptik“. Der spontane Kommentar von Ratsmitglied Ingomar Franz zu diesem Exemplar: "750 Jahre Todtmoos – und wir sind verrostet."

Der Bernauer Landschaftsarchitekt Michael Schlichtmann stellte in der anschließenden Gemeinderatssitzung die Varianten und ihre mögliche Bepflanzung vor. Zu berücksichtigen seien die örtlichen Vegetationsformen, so der Fachmann. Schlichtmann machte den Räten Appetit auf eine veränderte Sichtweise bei der Auswahl der Bepflanzung. Zur Erhaltung der Artenvielfalt der Fauna, insbesondere der Insekten, forderte er ein Umdenken. Die Räte legten bei ihrer Beurteilung ein Augenmerk auf das Handling der Kübel, die im Winter von der Straße entfernt werden müssen. Hier sei Robustheit gefragt, so der Tenor aus dem Gremium. Ingomar Franz bat darum, ob der „prekären Finanzsituation der Gemeinde“ nach kostengünstigeren Alternativen zu suchen. Dies wurde vom Gremium vor einer endgültigen Entscheidung befürwortet. Die bisherigen 25 Blumenkübel zeigen Spuren der Verwitterung und sollen deshalb ersetzt werden. Michael Schlichtmann ist von dem Vorhaben überzeugt: "Es könnte ein blühendes Todtmoos werden im Jubiläumsjahr."

Bei der Ortsbegehung wurde auch der Standort für den neuen Naturpark-Infostern ausgewählt. Er soll seinen Platz am Eingang zum Alten Kurpark, von der Ortsmitte kommend, erhalten. Der Stern erhält einen Pflasterbelag und wird mit Infotafeln bestückt, die auf touristische Höhepunkte in Todtmoos hinweisen. Nach Vorgabe des Naturparks Südschwarzwald, der Fördermittel bereitstellte, soll der Info-Stern in der Nähe des bekannten Schluchtensteiges platziert werden. Dieser beliebte Premiumwanderweg führt direkt am Alten Kurpark vorbei.

An der dritten Station der Ortsbesichtigung ging es um den Neubau eines Stallgebäudes im Ortsteil Weg. Landwirt Roman Gerspacher möchte seinen Betrieb auf Biolandwirtschaft umstellen und benötigt hierfür einen größeren Stall. Gerspacher begründete seine Entscheidung damit, das von der „Schwarzwaldmilch“ künftig keine Milch mehr abgeholt wird, die von angebundenen Kühen stammt. Pro Stück Vieh sei eine Fläche von zwölf Quadratmetern vorgeschrieben. Aus der Nachbarschaft gingen Bedenken wegen des Vorhabens ein. Unter anderem wurde von Anwohnern eine Geruchsbelästigung befürchtet. "Wir sind ein Dorf; da gehört das dazu", sagte Gemeinderat Ingomar Franz. Die Bauvoranfrage wurde von den Räten und von Bürgermeisterin Janette Fuchs positiv beurteilt.