Todtmoos Gegen Videoüberwachung: Gemeinderat Todtmoos spricht sich dagegen aus

Gemeinderat Todtmoos stimmt in Sitzung mehrheitlich gegen Kameras als Überwachung im Spielzimmer und der Kegelbahn im Kurhaus.

Todtmoos (abö) In der jüngsten Sitzung des Todtmooser Gemeinderates ging es konkret um die Videoüberwachung des Kinderspielzimmers und der Kegelbahnen, die beide im Kurhaus Wehratal untergebracht sind. Bedarf für eine solche Kontrolle wurde seitens des Hausmeisters des Kurhauses, Dieter Bühler, und von der Touristinformation geäußert.

Dietmar Haß, der Leiter der Touristinfo, berichtete darüber, das immer wieder Spielsachen aus dem Fenster des Zimmers auf das Vordach geworfen werden, die dann mühevoll aufgesammelt werden müssten: "Wir sollten hier eine kleine Kontrolle haben", so Haß. Das Fenster darf nicht abgeschlossen werden, da es als Notausgang dient. Ratsmitglied Engelbert Strittmatter (CDU) bestätigte, das die Kegelbahn durch Vandalismus immer wieder in einem „miesen“ Zustand sei. Er sei hier für eine Überwachung. Die Räte argumentierten differenziert. Ingomar Franz von den Freien Wählern:“Eine Videoüberwachung des Kinderspielzimmers ist völlig daneben“. Der Monitor müsse ja ständig überwacht werden, so Franz:“Wer macht das denn; ist die Touristinfo nicht ausgelastet“?Wolfgang Jehle (Freie Wähler) hinterfragte den rechtlichen Hintergrund:“Ich wäre da ein bisschen vorsichtig“. Bettina Wagner von der CDU sah hingegen kein größeres Problem, diese Art der Kontrolle anzuwenden. Aus der Runde kamen auch alternative Lösungs-Vorschläge: Jörg Oehler plädierte dafür, die Gäste auf der Kegelbahn ein Übergabeprotokoll unterschreiben zu lassen:“ Mit Kameras tun wir uns keinen Gefallen“, so die Meinung Oehlers. Wolfgang Jehle regte an, für die Nutzung der Kegelbahn eine Kaution zu verlangen. Die Kosten für eine Videoanlage würden sich nach Informationen von Bürgermeisterin Janette Fuchs auf 1719 Euro belaufen. Nach der abschließenden Abstimmung war das Thema Videoüberwachung dann kurzerhand vom Tisch. Gegen die Überwachung des Spielzimmers stimmten sechs Räte; zwei waren dafür. Bei der Kegelbahn gab es einen Patt: bei zwei Enthaltungen gab es je drei Ja- und Nein-Stimmen.