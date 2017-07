Todtmoos "Für den SÜDKURIER unterwegs": Andreas Böhm schätzt den Kontakt mit den Mitmenschen

Seit 24 Jahren ist unser Mitarbeiter Andreas Böhm für den SÜDKURIER in Todtmoos und im Hotzenwald unterwegs. Besonders erfreuen ihn die positiven Reaktionen, die er als Journalist für seine Arbeit erhält. Häufig berichtet er über kommunalpolitische Themen.

Mit Stift, Block und Kamera kennt man ihn – Unser Mitarbeiter Andreas Böhm aus Todtmoos ist bereits seit 24 Jahren für den SÜDKURIER in Todtmoos und auf dem Hotzenwald unterwegs. Dabei dachte er nicht immer daran, Journalist zu werden.

Erst durch seinen Vater, der selbst über 30 Jahre lang für den SÜDKURIER arbeitete, kam er mit dem Beruf so richtig in Kontakt. "Schreiben, Sprache und das Schulfach Deutsch haben mich schon immer interessiert. Irgendwann bin ich dann einfach hingegangen, um mich zu bewerben", erzählt Böhm rückblickend. Und so erhielt Andreas Böhm, ein Vorstellungsgespräch später, sein Autorenkürzel "abö" und war ab diesem Zeitpunkt auf Veranstaltungen unterwegs. An seine Anfangszeit erinnert sich der 55-Jährige genau. "Es fing eigentlich alles sehr langsam an. Ich durfte den einen oder anderen Termin selbst machen und darüber berichten", so der Journalist. Doch das Schreiben klappte nicht auf Anhieb. Der Reporter musste sich laut eigenen Angaben "vieles aneignen" und war zu Beginn noch auf viel Feedback angewiesen. Heute schmunzelt Böhm über anfängliche Fehler wie das Vernachlässigen von Neutralität oder stilistische Unsicherheiten.

Die Liebe zum Beruf merkt man Andreas Böhm an, wenn man mit ihm spricht. Denn nicht nur das Schreiben ist der Grund, warum er diesen "Job einfach liebt". Es sind laut Böhm vor allem die Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen und die Herausforderungen, die tagtäglich aufkommen. "Es ist einfach spannend über die verschiedensten Themen und Menschen zu berichten", erzählt er. Besonders gerne schreibt der Journalist Artikel über Gemeindepolitik, da man hierbei die Entwicklung eines Ortes nachverfolgen könne. Auch Kommentare und Glossen seien gute Ausdrucksmöglichkeiten, bei denen man selbst als Verfasser Position beziehen kann. Dennoch gibt es auch nach langjähriger Berufserfahrung immer noch Schwierigkeiten, die sich manchmal einfach nicht beseitigen lassen. So kann man laut dem 55-Jährigen nicht immer genau das aufs Papier bringen, was man sich eigentlich vorstellt. Deshalb empfindet er den kritischen Umgang mit seinen eigenen Werken als essenziell, um seine Arbeitsweise zu verbessern und seinen Schreibstil weiterzuentwickeln.

Besonders erfreulich seien auch die positiven Reaktionen, die man als Journalist für seine Arbeit erhält. "Man wird als Presse einfach gerne gesehen und in der Regel herzlich aufgenommen", berichtet er. Über die Male, bei denen dies nicht der Fall war, blickt er lachend hinweg. Laut Böhm könne jeder in dem Beruf aufgehen, der die Liebe, gewisses Interesse am Schreiben und eine Menge Neugierde mitbringt. "Ich kann den Beruf wirklich jedem empfehlen, der gerne Kontakt mit Menschen hat und gerne schreibt", sagt der 55-Jährige. Man lerne durch den Beruf nämlich nicht nur neue Themenbereiche kennen, sondern auch viele neue Menschen und Tätigkeitsfelder. "Man muss jedoch auch Zeit aufbringen, bis ein Artikel fertig ist. Manchmal hockt man stundenlang vorm PC und schreibt seine Artikel", sagt der Reporter aus Todtmoos.

Die Zeit investiert Andreas Böhm jedoch gerne und ist deshalb auch schon seit den 90er Jahren Mitarbeiter der Lokalredaktion. Anfang des Jahres gab er sogar seinen Beruf auf, um neben der freien Mitarbeit auch als Promoter für den SÜDKURIER zu arbeiten. Laut Böhm habe Journalismus auch keine Altersgrenze. "Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, den Beruf noch einige Jahre auszuüben. Ich glaube, das hält geistig fit", sagt Böhm. Und solange dies der Fall ist, ist er für uns als "abö" mit Stift, Block und Kamera unterwegs.