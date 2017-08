Todtmoos Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Am Samstag kam es kurz vor 15 Uhr bei Todtmoos zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein Mercedes befuhr die L 151 von Präg her kommend in Fahrtrichtung Hochkopf. In einer Kurve kippte eine Palme um, die im Fahrzeuginnenraum nicht ordnungsgemäß gesichert war. Der Mercedes-Fahrer erschrak und geriet mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo er zunächst seitlich mit einem entgegenkommenden Citroen und anschließend frontal mit einem ebenfalls entgegenkommenden Audi kollidierte. Bei dem Unfall wurden fünf Personen verletzt, davon zwei schwer. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Im Einsatz waren neben Polizei und Straßenmeisterei die Feuerwehren Präg und Todtnau sowie der Rettungsdienst, jeweils mit mehreren Fahrzeugen und drei Rettungshubschraubern. Die L 151 war bis etwa 17 Uhr gesperrt.