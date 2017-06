Todtmoos-Weg Früh übt sich: Vier Nachwuchsmusiker werden ausgezeichnet

Todtmooser Nachwuchs überzeugt bei Musikprüfung. Vier Kinder erhalten das Junior-Jungmusikerleitungsabzeichen.

Die Nachwuchsmusiker Luisa Gehri, Daniel Höfler und Johanna Lehner vom Musikverein Todtmoos-Weg legten Anfang Juni erfolgreich das Junior-Jungmusikerleitungsabzeichen ab.

Im praktischen Vorspiel sowie in Musiktheorie, Rhythmik und Gehörbildung hatten sie sich in den letzten Wochen intensiv darauf vorbereitet. Lennart Behringer (nicht auf dem Bild) meisterte nach erst einem dreiviertel Jahr Unterricht bereits die theoretischen Prüfungsteile. Alle vier Nachwuchsmusiker werden am Donnerstag, 29. Juni, um 18 Uhr im Probelokal des Musikvereins in Todtmoos-Weg ihre musikalische Ader in einem Vorspiel unter Beweis stellen. In diesem Rahmen erhalten sie auch ihre Urkunden.

Zu diesem Vorspiel sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Die jungen Musikerinnen und Musiker freuen sich über viele Zuhörer.